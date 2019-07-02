В областном Правительстве обсудили Стратегию развития молодежной политики до 2024 года

Стратегия развития государственной молодежной политики в Тверской области на период до 2024 года обсуждалась 6 февраля на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Молодежная политика в Тверской области должна соответствовать нашей традиционной системе ценностей. Это семья, стремление трудиться, сохранять культурное наследие. В соответствии с этим должны быть выстроены наши приоритеты», – сказал Игорь Руденя.

На совещании рассмотрены цели стратегического документа, задачи, ключевые направления работы, итоговые показатели.

Как подчеркнул Губернатор, приоритетом для Тверской области является улучшение демографической ситуации. В ходе обсуждения поднимались вопросы укрепления и популяризации в обществе института семьи. Как показали проведенные социологические исследования, одна из основных тем, волнующих современное поколение – поддержка молодых семей. В регионе в последние годы этой теме уделяется повышенное внимание. Одна из новых мер поддержки – предоставление выплат при рождении или усыновлении детей молодым семьям, приобретающим жилье в ипотеку. В 2019 году в областном бюджете предусмотрено 10 млн рублей для выплат 50 семьям.

Речь на совещании шла также о развитии в регионе системы профессионального образования, повышении его качества, трудоустройстве молодежи на предприятиях области.

Как было отмечено, необходимо обеспечивать условия для самореализации молодых людей, активно поощрять и поддерживать их инициативы. В этом плане большую роль играют развитие добровольческого, патриотического движений, создание комфортной городской среды в городах и районах, развитие интересной культурной и событийной повестки в регионе.

Игорь Руденя отметил, что все эти вопросы должны быть учтены при дальнейшей доработке стратегического документа.

В настоящее время в Тверской области проживает более 233200 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет – 18,1% от общей численности населения региона. По количеству молодежи Верхневолжье занимает седьмое место в Центральном федеральном округе. Наибольшая часть молодежи живет в городах области – свыше 181600 человек, более 51500 – в сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области