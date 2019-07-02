В Тверской области планируется создать 10 производственно-образовательных кластеров

6 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, посвящённое развитию системы профессионального образования. Обсуждалось создание производственно-образовательных кластеров для повышения занятости молодых специалистов и обеспечения предприятий региона квалифицированными кадрами.

«В развитии системы профессионального образования необходим чёткий ориентир на специальности, востребованные в экономике Тверской области. Важно обеспечить трудоустройство наших выпускников на территории региона», — сказал Игорь Руденя.

В рамках реализации в Тверской области национального проекта «Образование» создана программа «Молодые профессионалы», которая нацелена на модернизацию профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.

В частности, предлагается организовать 10 промышленно-образовательных кластеров: агропромышленный, медицинский, социокультурный, транспортно-логистический, кластеры информационных технологий, машиностроения, строительства и ЖКХ, лёгкой промышленности, сервиса и туризма, кластер подготовки кадров для отрасли образования.

В координационный совет каждого кластера войдут представители колледжей, отраслевых предприятий, исполнительных органов государственной власти региона, Главного управление по труду и занятости Тверской области, школ. Работа будет вестись по разным направлениям: профориентационные мероприятия, организация практики и стажировок студентов и начинающих специалистов, наставничество, трудоустройство выпускников и временное трудоустройства подростков, участие в формировании контрольных цифр приёма в колледжи и вузы в соответствии с ситуацией на рынке труда.

В настоящее время в Тверской области действует 45 профессиональных образовательных организаций, где обучаются более 24 тысяч человек.

В этом году запланировано участие области в апробации демонстрационного экзамена по стандартам «Молодые профессионалы» (WorldSkills), создание Центра опережающей профессиональной подготовки — оператора ресурсов региона по внедрению профессиональных программ. Кроме того, предполагается открыть учебно-методический центр обучения людей с инвалидностью для внедрения программ инклюзивного профессионального образования.

Пресс-служба Правительства Тверской области