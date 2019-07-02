Тверская область по итогам мониторинга репертуара театров вошла в десятку лидеров по нескольким направлениям

5 февраля 2019 года в Совете Федерации РФ в рамках Года театра Министерство культуры Российской Федерации представило мониторинг репертуарной политики региональных театров по русской классике и детскому репертуару. Тверская область вошла в десятку лидеров по нескольким позициям.

Тверской регион занял третье место по среднему количеству спектаклей по русской классике на 100 тысяч человек и седьмое место по общему количеству мероприятий классической направленности. По числу посещений представлений детского репертуара Верхневолжье на шестом месте, постановок по русской классике – на девятом.

Указ о проведении Года театра в Российской Федерации в 2019 году подписал Президент России Владимир Путин. Основные задачи Года театра – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

«Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров. Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

13 декабря Тверская область присоединилась к единому дню открытия Года театра. Торжественная церемония прошла в Кимрском театре драмы и комедии.

В последние годы в регионе уделяется большое внимание модернизации материально-технической базы театров, реконструкции сцен. В рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

В 2019 году планируется закупка мультимедийных сценических комплексов, светодиодных экранов, акустического оборудования. На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджета в 2019 году предусмотрено направить около 16 млн рублей, театров малых городов – Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии – 11,5 млн рублей.

В 2019-м профессиональные театры Тверской области представят 32 новых спектакля. В регионе также будет реализован проект «Театр в глубинку». На протяжении года коллективы посетят все города и районные центры Верхневолжья с лучшими спектаклями своего репертуара. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» зрители Твери и области смогут увидеть спектакли других театров нашей страны.

В течение года будут действовать различные акции, в частности «Доступный театр» позволит по максимально сниженной цене посмотреть все репертуарные спектакли. Впервые в Год театра во всех государственных учреждениях Тверской области 29 марта пройдет Ночь театра (ночные показы спектаклей, капустники, встречи с артистами и другие мероприятия).

В регионе работают 500 любительских театров. В течение года они также покажут новые спектакли, будут участвовать во всех мероприятиях вместе с профессиональными театрами. В ноябре 2019 года запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские театральные коллективы России.

Пресс-служба Правительства Тверской области