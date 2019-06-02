В рамках нацпроекта «Культура» в Тверской области запланирован ремонт сельских домов культуры и обновление оборудования детских школ искусств

В 2019 году на финансирование мероприятий национального проекта «Культура» в Тверской области заложено около 40 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства будут направлены на закупку оборудования для детских школ искусств и проведение капремонта сельских домов культуры.

Создание условий для комфортной жизни в сельской местности, в том числе для проведения досуга — одно из ключевых условий развития территорий, считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего в этом году на финансирование отрасли культуры предназначено 1,8 млрд рублей — на 246 млн рублей больше, чем в 2018-м.

В числе приоритетных направлений – повышение качества и доступности предоставления услуг жителям региона, увеличение заработной платы работников культуры. Более 750 млн рублей в этом году будет направлено на поддержку учреждений культуры и модернизацию материально-технической базы.

Продолжится работа по подключению библиотек к интернету. Сейчас доступ к сети имеют 82% библиотек Тверской области, в 2019 году планируется повысить показатель до 87%. На 100% задача выполнена в 15 муниципалитетах, в том числе в Твери, Ржеве, Торжке, Кимрах, Удомле, Старицком, Лихославльском, Торопецком и других районах.

Также в рамках госпрограммы «Культура Тверской области» в 2019 году запланировано увеличение количества детей, которые обучаются в школах искусств, повышение числа участников клубных формирований и общего охвата жителей Верхневолжья мероприятиями в культурно-досуговых учреждениях.

Пресс-служба Правительства Тверской области