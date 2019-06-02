В Тверской области введены новые меры поддержки для туроператоров

На территории Верхневолжья введены новые меры поддержки для туроператоров, в том числе для компаний, которые организуют поездки школьников по региону. Тему обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

С 2019 года будут предоставляться субсидии региональным туроператорам на возмещение части затрат на покупку туристических автобусов, а также на компенсацию части затрат на организацию туристических поездок учеников школ Тверской области. На каждое из этих направлений заложено по 2 млн рублей.

«Организация туристических поездок по родному региону - очень важное направление для развития наших школьников. Необходимо обеспечивать качественное проведение туристических мероприятий для детей, чёткое соблюдение правил перевозки. Автобусы должны быть оборудованы в соответствии со всеми требованиями безопасности, водители - проходить медицинскую комиссию у квалифицированных специалистов», - отметил Игорь Руденя.

Ещё одно новое направление поддержки - содействие муниципалитетам в подготовке специалистов в сфере организации туристских событий. На эти цели, а также участие региона в туристских выставках, изготовление презентационных материалов и сувенирной продукции, продвижение в интернете, проведение инфотуров для туроператоров предусмотрено 16,3 млн рублей.

На развитие туристской инфраструктуры в 2019 году заложено 392 млн рублей. Финансирование пойдёт на создание кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море», а также предоставление субсидий инвесторам на реализацию других проектов в сфере туризма.

На повышение качества туристских продуктов Тверской области предназначено 66,8 млн рублей. Средства пойдут на предоставление межбюджетных трансфертов муниципалитетам, грантов предпринимателям, субсидий на компенсацию части затрат на классификацию гостиниц и создание объектов турпоказа. Кроме того, предусмотрено финансирование на обеспечение работы подведомственного Минтуризма учебного заведения - Тверского колледжа сервиса и туризма.

Всего в 2019 году объём финансирования госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской области составляет 475 млн рублей - на 250 млн рублей больше, чем в 2018-м. Из общего объёма средств свыше 330 млн предоставлено региону из федерального бюджета. Одна из ключевых задач программы - рост туристического потока в регион.

По предварительной оценке, в прошлом году Верхневолжье посетили не менее 1,5 млн человек - на 9% больше, чем в 2017-м. К 2021 году планируется увеличить показатель до 2 млн человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области