В Твери для подвоза участников «Лыжни России-2019» ряд автобусов изменит свои маршруты

9 февраля в Твери пройдет региональный этап «Лыжни России-2019». Предполагается, что в нем примут участие около 7000 человек. До 8 февраля идет регистрация участников всероссийской массовой гонки в Верхневолжье.

«Лыжня России» в региональной столице пройдет на площадке возле д. 109 по Октябрьскому проспекту. 9 февраля муниципальные автобусы № 21, 31, 33 и 36 временно изменят схему движения: все они будут подъезжать к торговому центру «Декатлон», рядом с которым состоятся соревнования.

Ежегодно «Лыжня России» объединяет лыжников-любителей и профессионалов, ветеранов спорта, спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

«Лыжные гонки – одна из самых популярных в Тверской области спортивных дисциплин. Президент России Владимир Путин отметил, что спорт является объединяющей силой нашей нации, и люди, которые занимаются спортом – главный потенциал в развитии государства», – отметил Губернатор Игорь Руденя на старте соревнований в 2018 году.

На «Лыжне России-2019» пройдут забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для лыжников разных возрастов, спортсменов с инвалидностью, также запланированы семейные старты, забег «Без галстуков».

Комиссия по допуску к соревнованиям работает по адресу г. Тверь, Комсомольский пр., д. 4/4 каб. 512, с 10:00 до 17:00. Для участия в гонке необходимо представить в комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение. Дополнительная информация по телефону (4822) 50-98-19.

Справочно: «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап всероссийской массовой лыжной гонки в 2005 году.

Почетными гостями «Лыжни России» в Тверской области в последние годы были член Совета Федерации РФ от региона Владимир Лукин, почетный мастер спорта СССР по лыжным гонкам Николай Липашов, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Ольга Михайлова и другие.

Помимо состязательной части на спортивном празднике организована развлекательная программа: концерты с участием творческих коллективов, анимация и конкурсы, действует полевая кухня.

Пресс-служба Правительства Тверской области