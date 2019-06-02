В Тверской области информация о воинских захоронениях в регионе появится в открытом доступе

Реализация в Тверской области мероприятий, направленных на сохранение памяти о защитниках Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, обсуждалось на заседании регионального Правительства, которое 5 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

В рамках программы «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы ведется работа по развитию поискового движения, вовлечению в него юного поколения, а также учет и сохранение в регионе захоронений воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. В Тверской области проведена паспортизация воинских захоронений, создан их реестр. Всего насчитывается более 790 таких объектов.

Игорь Руденя подчеркнул: информация о памятных местах должна быть общедоступной. Глава региона поручил разместить перечень захоронений на сайте регионального Комитета по делам молодежи. Еще одно поручение Губернатора касалось поддержания памятников в надлежащем состоянии. Игорь Руденя поставил задачу разработать областную программу по обновлению воинских захоронений в районах.

На заседании Правительства также озвучены новые мероприятии госпрограммы «Молодежь Верхневолжья». Одно из них – предоставление выплат при рождении или усыновлении детей молодым семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Эта мера поддержки реализуется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». В 2019 году в областном бюджете предусмотрено 10 млн рублей для предоставления выплат 50 семьям.

Еще одно новое направление работы – привлечение молодых специалистов в Тверскую область. В регионе разработана комплексная программа на 2019-2022 годы. Она нацелена на создание системы социально-экономической поддержки и закрепления молодых кадров в различных отраслях, повышение уровня жизни молодежи, в том числе работающей на селе.

В Тверской области с 2019 года реализуется региональный проект «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование». Запланированы мероприятия по развитию добровольчества, поддержке талантливой молодежи, общественных инициатив. Одним из ключевых станет создание ресурсного центра поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Тверская область вошла в число 10 регионов-победителей конкурса на создание таких центров. Объем финансирования при федеральном участии составит свыше 11,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области