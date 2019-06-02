Игорь Руденя рассказал о планах по ремонту въездных дорог в Твери

В Твери начинается проектирование и ремонт въездных трасс, что позволит повысить пропускную способность магистралей и обеспечить транспортную доступность объектов расположенных в тверской агломерации. Об этом 5 февраля сообщил журналистам губернатор Игорь Руденя после заседания Правительства Тверской области.

«Город получает новое развитие, у нас на выходе актуализированный генплан города Твери. Поэтому в этом году начинается проектировка и со следующего года начнется ремонт въездных трасс», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор перечислил наиболее крупные проекты.

«Прежде всего, это Московское шоссе в направлении въезда в город со стороны Москвы. Дорога будет спроектирована и расширена до четырех полос. Плюсом – карман для общественного транспорта. Будут сделаны разгонные полосы и полосы торможения. Это должны быть уверенные четыре полосы до площади Гагарина. Также будут минимизированы левые повороты для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Это, наверное, наш первый проект, включая освещение, шумозащитные щиты, которые будут стоять по краям дороги там, где находятся населенные пункты», – рассказал глава региона.

Второй проект – Старицкое шоссе. По словам губернатора, на этом направлении также будет сделано расширение до четырех полос, карманы для общественного транспорта, разгонные полосы и полосы торможения.

«До Комсомольской площади должно быть уверенное движение в формате четырех полос: две в одном направлении, две – в другом», – уточнил Игорь Руденя.

Он также сообщил о планах по оборудованию пешеходных переходов в соответствии с современными требованиями безопасности дорожного движения. При этом будет сделан акцент на установке светофоров с кнопками для пешеходов, что позволит обеспечить «зеленую волну» для автотранспорта.

Губернатор отметил, что в Твери будет продолжена улица Академика Туполева. Реализация этого проекта обеспечит более комфортный и безопасный выезд из областного центра в сторону города Кимры.

Еще один проект, о котором сказал Игорь Руденя, – реконструкция Бежецкого шоссе. До границы города предполагается увеличить число полос движения до четырех, сделать шесть полос до моста через Исаевский ручей, который также будет реконструирован.

Губернатор анонсировал проектирование и строительство в Твери новой магистрали, которая даст возможность выезда на Бежецкое шоссе сВосточного моста.

«Ну и конечно, проект реконструкции Санкт-Петербургского шоссе. Он идет вместе с проектом по Западному мосту. Работа сейчас завершается в экспертизе. Проект непростой – и финансово, и инженерно емкий», – отметил Игорь Руденя.

В числе проектов «среднего формата» губернатор назвал дорожные работы на Бурашевском шоссе, включающие реконструкцию путепровода через Октябрьскую железную дорогу, расширение дороги до четырех полос.

В 2019 году на дорожную кампанию в Твери выделяется около 1,5 млрд рублей. В программу включено более 50 объектов протяженностью около 40 км. Их ремонт и проектирование будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и закона о городах воинской славы. Вопрос обсуждали на заседании Правительства Тверской области, которое 5 февраля провел губернатор Игорь Руденя.