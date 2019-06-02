Тверская область получила свыше 1,1 млрд рублей на реализацию инвестпроекта «Волжское море»

Более 1,1 млрд рублей на реализацию инвестиционного проекта «Волжское море» выделено Тверской области из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписано в Правительстве России. Всего в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» в 2019-2021 годах на создание туристских кластеров в 22 регионах по 24 проектам заложено около 21 млрд рублей.

Тверская область на строительство обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море» в этом году получит из федерального бюджета свыше 330 млн рублей, в 2020-м – 300 млн рублей, в 2021-м — 500 млн рублей.

«Волжское море» – один из крупнейших инвестиционных проектов в Тверской области. Игорь Руденя представил его Президенту России Владимиру Путину на встрече в декабре 2018 года.

«Реализация проекта позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Кроме ассигнований из федерального бюджета на реализацию проекта в 2019-2021 годах предусмотрено софинансирование из региональной казны в размере более 180 млн рублей, а также частные инвестиции.

Ключевым объектом кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» станет уникальный туристический транспортно-логистический узел на территории проекта «Завидово», аналогов которому в России нет. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами.

Реализация проекта «Волжское море» призвана повысить интерес путешественников к водному туризму, привлечь туристов в бассейн Верхней Волги. В него включено шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки».

Ожидается, что ежегодные поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам реализации проекта «Волжское море» составят не менее 300 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области