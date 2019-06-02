5 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с главой Конаковского района Олегом Лобановским. Обсуждались вопросы модернизации ЖКХ, ремонта школы, строительства амбулатории в посёлке Новозавидовский и в целом социально-экономического развития муниципального образования.

Одним из наиболее актуальных вопросов в социальной сфере муниципалитета является строительство новой больницы в поселке Новозавидовский. Тема обсуждалась, в том числе на организационном совещании в Правительстве Тверской области в минувший понедельник. Деревянное здание амбулатории пострадало от пожара, принято решение построить современное учреждение для оказания медицинской помощи жителям поселка и расположенных рядом населенных пунктов. Для размещения объекта определён земельный участок вблизи действующего больничного комплекса. В этом году предполагается разработать проект, решается вопрос финансирования строительства учреждения.

На встрече речь шла также о необходимости проведения ремонта в школе №2 посёлка Новозавидовский. За счёт средств районного бюджета в 2018 году был выполнен ремонт кровли. В 2019 планируется привести в порядок фундамент. Муниципалитет подал заявку на получение субсидии по линии Министерства образования Тверской области по данному направлению.

Кроме того, обсуждались вопросы строительства новых тепловых сетей на территории муниципалитета, в частности, в селе Городня, где при поддержке регионального бюджета построена газовая котельная, а также в селе Селихово.

Пресс-служба Правительства Тверской области.