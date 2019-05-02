160 новых мест планируется открыть в школах Твери и Конаковского района в 2019 году

В 2019 году в действующих школах Тверской области планируется открыть 160 новых мест. Субсидии на проведение необходимых работ в объёме 8,5 млн рублей будут направлены школам №29, №34 и №42 Твери, а также №2 посёлка Редкино в Конаковском районе. Софинансирование из местных бюджетов составит около 2,5 млн рублей. Тема вошла в повестку заседания регионального Правительства, которое 5 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Задача по обеспечению односменного режима обучения в школах поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным. Всего с 2016 года в 30 школах Верхневолжья открыто порядка 1900 новых мест. Вторая смена полностью ликвидирована в Кимрах, Ржеве, Калязинском, Кувшиновском, Весьегонском, Зубцовском, Лихославльском районах.

В 2018-2019 учебном году во вторую смену занимаются более 11200 ребят - 8,1% всех школьников Тверской области.

«Основная цель – строительство новых школ. В Твери планируется открыть несколько новых школ вместимостью более 1200 человек каждая, также рассматривается возможность строительства школ в Бологовском, Торжокском районе, Вышнем Волочке, Ржеве. В этих муниципалитетах потребность в новых учебных местах выше всего», — отметил Игорь Руденя во время общения с журналистами после заседания Правительства.

До 2021 года предусмотрен ввод трёх школ в Твери: в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 детских мест, в микрорайонах «Брусилово» и «Радужный» на 1224 места каждая. Финансирование строительства объектов обеспечивается за счет федерального, областного и местного бюджетов.

В конце 2018 года новая школа начала работу в деревне Степурино Старицкого района. Современное учреждение рассчитано на 150 учащихся и дошкольную группу на 25 мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области