Финансирование отрасли ЖКХ Тверской области на 2019 год увеличено на 1,7 млрд рублей

Финансирование госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2019 год увеличено более чем на 1,7 млрд рублей и составит свыше 2,5 млрд рублей. Дополнительные средства предоставлены из федерального бюджета и будут направлены в том числе на реализацию нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Экология». Вопрос рассмотрели на заседании регионального Правительства, которое 5 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, важно обеспечить модернизацию отрасли ЖКХ Тверской области, повысить качество услуг для населения, обеспечить консолидацию коммунальных активов, развитие программы газификации.

В 2019 году порядка 728 млн рублей предполагается дополнительно направить на модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса и субсидии теплоснабжающим организациям Верхневолжья. Общий объём средств по этому направлению превысит 985 млн рублей. Запланировано строительство 4 котельных – в Бологое, Осташкове, Нелидово, ЗАТО Озёрный.

Около 368 млн рублей дополнительно заложено на проектирование и строительство газовых сетей в Осташкове, Красном Холме, Молоково, Калязинском районе, посёлке Жарковский. В целом финансирование на эти цели в текущем году составит почти 408 млн рублей.

В рамках национального проекта «Экология» тверскому региону оказана федеральная поддержка в размере около 440 млн рублей на программу «Оздоровление Волги», а также 84 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения.

По нацпроекту «Жильё и городская среда» более 86 млн рублей из федерального бюджета предусмотрено на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды и обустройства мест массового отдыха. Общий объём финансирования планируется на уровне 423 млн рублей.

Основной темой заседания Правительства Тверской области 5 февраля стала отрасль дорожного хозяйства. Утверждена региональная программа ремонта дорог местного значения на 2019 год. В нее включено более 300 объектов во всех муниципалитетах Верхневолжья. Всего планируется отремонтировать около 210 км участков муниципальных дорог.

В частности, в программу включено более 50 объектов протяженностью около 40 км в столице Верхневолжья. Ремонт и проектирование будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и закона о городах воинской славы. В целом в 2019-2024 годах в Твери за счет участия в национальном проекте планируется провести ремонт и реконструкцию более 220 объектов протяженностью свыше 261 км. В итоге предполагается привести в нормативное состояние 85% улично-дорожной сети города.

Пресс-служба Правительства Тверской области