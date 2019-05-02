Станислав Петрушенко: «Важно синхронизировать прохождение конкурсных процедур по ремонту дорог в Тверской области»

Председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Станислав Петрушенко считает одной из важнейших задач предстоящего сезона дорожных работ синхронизацию конкурсных процедур по ремонту муниципальных дорог.

«Самая большая задача с точки зрения отбора подрядчиков – это синхронизация прохождения конкурсных процедур по ремонту муниципальных дорог. Это необходимо сделать в марте. А в апреле – проторговать региональные дороги. Это даст подрядчикам временной зазор и позволит им активнее выходить на аукционы, поскольку ремонтные работы на муниципальных дорогах можно успеть выполнить в апреле – мае, а затем приступить к более крупным региональным объектам», – считает Станислав Петрушенко.

По мнению депутата, с учетом колоссальных средств, которыми в этом году обладает региональный Дорожный фонд (более 10 млрд рублей), важно особое внимание уделять контролю за ходом работ и приемке объектов.

«Приемка работ всегда осуществляется в присутствии депутата Законодательного собрания. Без подписи депутата ни Минтранс, ни Дорожный фонд не принимает документы подрядчика к оплате», – напомнил Станислав Петрушенко, отметив, что как председатель профильного комитета во время поездок по области всегда делает остановку, чтобы осмотреть ход дорожных работ.

Напомним, 5 февраля на заседании Правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени утверждена программа ремонта дорог местного значения на 2019 год. В нее включено более 300 объектов во всех муниципалитетах Верхневолжья. Всего планируется отремонтировать около 210 км участков муниципальных дорог.

«По сравнению с 2016 годом в 2018-м в Тверской области протяженность отремонтированных дорог выросла в 2,5 раза. В прошлом году четвертая часть средств областного дорожного фонда была направлена на ремонт муниципальных трасс. Объём ремонта в текущем году планируется увеличить еще в два раза. На эти цели будет направлено практически 3 миллиарда рублей. Для нас эта цифра должна обозначать не просто повышение объемов, но и качества ремонта муниципальных дорог», – сказал Игорь Руденя.

Как подчеркнул Игорь Руденя, один из показателей национального проекта связан с безопасностью на дорогах. Это новое направление в программе дорожных работ в 2019 году, по которому муниципалитетам обеспечивается поддержка области – более 84 млн рублей. Перечень необходимых мероприятий формируется вместе с ГИБДД. В частности, все пешеходные переходы будут оснащены «лежачими полицейскими», заложены решения для остановок общественного транспорта в специально обустроенных местах.

В целом в 2019 году объём областного Дорожного фонда превышает 10 млрд рублей. Кроме дорог местного значения в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального значения, в программу включен 21 объект.