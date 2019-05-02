Денис Черных: «Ремонт Денис Черных: «Ремонт дорог в Тверской области будет сопровождаться инженерными мероприятиями в сфере безопасности дорожного движения»

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тверской области Денис Черных прокомментировал итоги заседания регионального правительства, на котором была утверждена программа ремонта дорог местного значения на 2019 год.

«В этом году будет отремонтировано достаточно большое количество дорог как в Твери, так и в других муниципальных образованиях. Часть работ будет проведена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важно не только привести дороги в нормативное состояние, но и обеспечить их безопасность, поэтому ремонт будет сопровождаться инженерными мероприятиями, направленными на повышение безопасности водителей и пешеходов», – сказал Денис Черных.

Он сообщил, что сотрудники ГИБДД совместно с администрацией города Твери и представителями Министерства транспорта Тверской области уже осмотрели объекты в региональной столице, и предложения по инженерным мероприятиям внесены в проектную документацию. В муниципалитетах области эту работу предстоит выполнить в ближайшее время.

«Прежде всего инженерные мероприятия необходимо провести вблизи образовательных организаций и объектов социальной сферы, поскольку ряд пешеходных переходов не соответствует предъявляемым требованиям», – уточнил Денис Черных, сообщив, что эти вопросы уже обсуждались с руководителями муниципальных образований в режиме видеоконференции.

Напомним, 5 февраля на заседании Правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени утверждена программа ремонта дорог местного значения на 2019 год. В нее включено более 300 объектов во всех муниципалитетах Верхневолжья. Всего планируется отремонтировать около 210 км участков муниципальных дорог.

«По сравнению с 2016 годом в 2018-м в Тверской области протяженность отремонтированных дорог выросла в 2,5 раза. В прошлом году четвертая часть средств областного дорожного фонда была направлена на ремонт муниципальных трасс. Объём ремонта в текущем году планируется увеличить еще в два раза. На эти цели будет направлено практически 3 миллиарда рублей. Для нас эта цифра должна обозначать не просто повышение объемов, но и качества ремонта муниципальных дорог», – сказал Игорь Руденя.

Как подчеркнул Игорь Руденя, один из показателей национального проекта связан с безопасностью на дорогах. Это новое направление в программе дорожных работ в 2019 году, по которому муниципалитетам обеспечивается поддержка области – более 84 млн рублей. Перечень необходимых мероприятий формируется вместе с ГИБДД. В частности, все пешеходные переходы будут оснащены «лежачими полицейскими», заложены решения для остановок общественного транспорта в специально обустроенных местах.

В целом в 2019 году объём областного Дорожного фонда превышает 10 млрд рублей. Кроме дорог местного значения в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального значения, в программу включен 21 объект.