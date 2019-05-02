Николай Баранник: «Беспрецедентный случай – все районы Тверской области участвуют в программе ремонта муниципальных дорог»

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Андреапольского района Николай Баранник назвал беспрецедентным масштаб предстоящей кампании по ремонту муниципальных дорог в Верхневолжье в 2019 году.

«Не могу не отметить, что в текущем году беспрецедентный случай – все районы участвуют в программе ремонта муниципальных дорог», – сказал Николай Баранник, комментируя итоги заседания Правительства Тверской области 5 февраля, на котором была утверждена программа ремонта дорог местного значения на 2019 год.

По мнению Николая Баранника, в этом году подготовка к дорожной кампании началась своевременно.

«Если к 1 апреля мы все процедуры закончим, то как раз в сезон мы приступим к работам. Министерство транспорта и ГИБДД работает с каждым главой поселения. Это дает определенный результат», – отметил председатель ассоциации.

Он также рекомендовал главам районов и поселений выполнять все требования, которые предъявляет региональное правительство и профильное министерство в отношении организации и приемки дорожных работ.

«Чтобы была общественность обязательно, чтобы были депутаты Законодательного собрания в обязательном порядке, чтобы лично главы были ответственны за каждый участок работы. Мы договорились об установлении гарантийного срока на пять лет. Качество – один из приоритетов», – подчеркнул Николай Баранник.

Напомним, 5 февраля на заседании Правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени утверждена программа ремонта дорог местного значения на 2019 год. В нее включено более 300 объектов во всех муниципалитетах Верхневолжья. Всего планируется отремонтировать около 210 км участков муниципальных дорог.

«По сравнению с 2016 годом в 2018-м в Тверской области протяженность отремонтированных дорог выросла в 2,5 раза. В прошлом году четвертая часть средств областного дорожного фонда была направлена на ремонт муниципальных трасс. Объём ремонта в текущем году планируется увеличить еще в два раза. На эти цели будет направлено практически 3 миллиарда рублей. Для нас эта цифра должна обозначать не просто повышение объемов, но и качества ремонта муниципальных дорог», – сказал Игорь Руденя.

Как подчеркнул Игорь Руденя, один из показателей национального проекта связан с безопасностью на дорогах. Это новое направление в программе дорожных работ в 2019 году, по которому муниципалитетам обеспечивается поддержка области – более 84 млн рублей. Перечень необходимых мероприятий формируется вместе с ГИБДД. В частности, все пешеходные переходы будут оснащены «лежачими полицейскими», заложены решения для остановок общественного транспорта в специально обустроенных местах.

В целом в 2019 году объём областного Дорожного фонда превышает 10 млрд рублей. Кроме дорог местного значения в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального значения, в программу включен 21 объект.