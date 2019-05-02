В Твери проведут реконструкцию въездов в город

В 2019 году на дорожную кампанию в Твери выделяется около 1,5 млрд рублей. В программу включено более 50 объектов протяженностью около 40 км. Их ремонт и проектирование будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и закона о городах воинской славы. Вопрос обсуждали на заседании Правительства Тверской области, которое 5 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Благодаря участию в национальном проекте большой объем работ предстоит выполнить в тверской агломерации – в нее входят Тверь и территории Калининского района, которые неразрывно связаны друг с другом. Для этих муниципалитетов ряд магистралей является общими транспортными артериями», – отметил Игорь Руденя.

В Твери запланирована реконструкция въездных трасс: Московского, Старицкого, Бежецкого и Бурашевского шоссе. По мнению Игоря Рудени, на въездах в город складывается первое впечатление о Твери у приезжающих сюда гостей. Кроме того, приведение их в порядок обеспечит безопасность и комфорт на дорогах областного центра.

Участки на въезде в Тверь планируется расширить, сделать современное освещение, дополнительные полосы разгона и торможения, карманы для остановки общественного транспорта, пешеходные переходы.

Создание современных дорог – это также возможности для развития экономики, в том числе в тверских технопарках. Один из таких объектов, возле которого расположены территории экономического роста – Бурашевское шоссе. Трассу планируется расширить до четырех полос, сделать перенос линии наружного освещения. Будет капитально отремонтирован путепровод через Октябрьскую железную дорогу, расположенный на этой же магистрали.

В 2019 году продолжатся мероприятия по реконструкции Московского шоссе. В прошлом году отремонтирован путепровод, в 2019-м предусмотрена подготовка проекта по дальнейшему приведению трассы в порядок, в том числе ремонту расположенных на ней мостовых сооружений.

Большие планы по реконструкции Бежецкого шоссе. На участке от Богородицерождественской улицы до границы города предполагается увеличить число полос движения до четырех, сделать шесть полос до моста через Исаевский ручей, который также будет реконструирован.

В перспективе запланировано строительство магистрали в сторону Бежецка в обход проходящей по Твери дороги, а также трассы в сторону Кимр в продолжение улицы Туполева. Это позволит разгрузить улицы города, повысить безопасность движения, удобство и комфорт для гостей и жителей областного центра.

В 2019 году дорожная кампания охватит все районы областного центра: Центральный, Московский, Заволжский и Пролетарский. Как подчеркнул Игорь Руденя, мероприятия должны быть направлены на улучшение ситуации на дорогах, повышение безопасности в городе. Необходимо минимизировать возможность поворотов налево, предусмотреть светофоры, оборудованные кнопками для пешеходов.

В 2019-м продолжится ремонт улиц в центре Твери. В частности, запланированы работы по улице Андрея Дементьева, обустройство тротуара у памятника Михаилу Тверскому до улицы Вольного Новгорода. Кроме того, в нормативное состояние планируется привести проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе на Волге.

В Заволжском районе в программу ремонта в текущем году вошли участки по улицам П. Савельевой, Хромова, Хрустальная, Благоева, Горького, наб. А. Никитина, подъезд к мосту через реку Тверца в створе ул. Туполева.

В Московском районе планируется отремонтировать участки по улицам Орджоникидзе, Фадеева, проспекту Победы, в Пролетарском - объекты по улицам Громова, Лермонтова, Машинистов, Освобождения, Оснабрюкская и другим.

Среди других направлений дорожных работ в областной столице – ремонт грунтовых дорог, дворовых территорий.

5 февраля на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени утверждена программа ремонта дорог местного значения на 2019 год. В нее включено более 300 объектов во всех муниципалитетах Верхневолжья. Всего планируется отремонтировать около 210 км участков муниципальных дорог.

В целом в 2019-2024 годах в Твери за счет участия в национальном проекте планируется провести ремонт и реконструкцию более 220 объектов протяженностью свыше 261 км. В итоге предполагается привести в нормативное состояние 85% улично-дорожной сети города.

Пресс-служба Правительства Тверской области