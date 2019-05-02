В Тверской области в 2019 году отремонтируют 210 километров дорог местного значения

5 февраля на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени утверждена программа ремонта дорог местного значения на 2019 год. В нее включено более 300 объектов во всех муниципалитетах Верхневолжья. Всего планируется отремонтировать около 210 км участков муниципальных дорог.

«По сравнению с 2016 годом в 2018-м в Тверской области протяженность отремонтированных дорог выросла в 2,5 раза. В прошлом году четвертая часть средств областного дорожного фонда была направлена на ремонт муниципальных трасс. Объём ремонта в текущем году планируется увеличить еще в два раза. На эти цели будет направлено практически 3 миллиарда рублей. Для нас эта цифра должна обозначать не просто повышение объемов, но и качества ремонта муниципальных дорог», – сказал Игорь Руденя.

Среди ключевых территорий программы – Вышневолоцкий и Торжокский районы, где с учетом работ в районных центрах запланирован ремонт 38 объектов. Более 20 позиций включено в программу ремонта на 2019 год в Ржеве. Это участки по ул. Ленина, М. Горького, Гагарина, Косарова, Привокзальная и другим, а также дворовые территории.

Губернатор отметил, что приоритетным является приведение в нормативное состояние школьных маршрутов, путей к экономическим и промышленным площадкам, сельскохозяйственным предприятиям, туристическим достопримечательностям. Кроме того, это обеспечение комфортных подъездов к спортивным комплексам, домам культуры, больницам и другим социальным учреждениям.

Как подчеркнул Игорь Руденя, один из показателей национального проекта связан с безопасностью на дорогах. Это новое направление в программе дорожных работ в 2019 году, по которому муниципалитетам обеспечивается поддержка области – более 84 млн рублей. Перечень необходимых мероприятий формируется вместе с ГИБДД. В частности, все пешеходные переходы будут оснащены «лежачими полицейскими», заложены решения для остановок общественного транспорта в специально обустроенных местах.

Благодаря участию в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», большой объём работ предстоит выполнить в областном центре. В 2019 году дорожная кампания охватит все районы Твери: Центральный, Московский, Заволжский и Пролетарский – это более 50 объектов.

Глава региона поставил главам муниципалитетов задачу обеспечивать постоянный контроль за проведением дорожных работ на своих территориях совместно с ГИБДД и общественностью.

В целом в 2019 году объём областного Дорожного фонда превышает 10 млрд рублей. Кроме дорог местного значения в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального значения, в программу включен 21 объект.

Пресс-служба Правительства Тверской области