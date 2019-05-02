Игорь Руденя сохраняет сильное влияние в рейтинге глав субъектов АПЭК за январь

Игорь Руденя занял 35-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ. Руководитель тверского региона прибавил одну строчку и по-прежнему находится в группе губернаторов с сильным влиянием. Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Как отмечает автор рейтинга политолог Дмитрий Орлов, важным вопросом во взаимоотношениях федерального центра с регионами и, соответственно, в оценках степени влияния губернаторов, остается развитие сельских территорий. В связи с этим АПЭК упоминает совещание по подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которое в конце января провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Напомним, Игорь Руденя принял участие в этом совещании и выступил с инициативой, которая была поддержана премьер-министром.

«Мы предложили вернуться к теме реновации социальных объектов. Речь идет о социальной инфраструктуре, особенно в населенных пунктах, где есть небольшие школы, детские сады, учреждения здравоохранения. Наше предложение было поддержано. Надеюсь, этот процесс будет актуален не только для нашего региона, но и других субъектов Российской Федерации», – сказал Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги совещания.

Также важным фактором, влияющим на взаимодействие с региональными элитами, остаются процессы объединения муниципальных образований, отмечается в докладе АПЭК. В Тверской области в этом году планируется объединение Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, Торжка и Торжокского района. Игорь Руденя поддержал инициативу местной общественности. В частности, в ходе рабочей поездки в Торжок и Торжокский район 24 января глава региона назвал преимущества укрупнения территорий.

«Такое решение даст консолидированный бюджет, возможность сэкономить на системе управления, более активно развиваться торжокской агломерации и повышать качество жизни людей. Сегодня перед нами стоит задача общего комплексного развития территории Торжка и Торжокского района», – прокомментировал Игорь Руденя.

Ранее на встрече с общественностью Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района Игорь Руденя также поддержал инициативу о необходимости объединения в одно муниципальное образование, отметив, что это дает территории возможность активнее участвовать в нацпроектах. По словам губернатора, укрупненное муниципальное образование во взаимодействии с региональной властью будет более эффективно планировать развитие дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства, решать вопросы в сфере общественного транспорта, здравоохранения, образования. В рамках единого бюджета объединенных территорий появятся возможности более гибкого маневрирования при решении неотложных задач, считает глава региона.

При этом региональные власти подчеркивают, что в процессе объединения муниципалитетов будут сохранены все льготы для людей, проживающих в сельской местности.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ публикуется АПЭК ежемесячно. Он представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества: политологами, политтехнологами, медиаэкспертами, журналистами.

Михаил Бородов