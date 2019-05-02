Игорю Рудене удалось подтвердить устойчивость позиций Тверской области в рейтинге фонда «Петербургская политика» за январь

Тверская область стабильно удерживает свои позиции среди регионов со средней устойчивостью в январском рейтинге фонда общественных связей «Петербургская политика».

Также на сайте фонда опубликован мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за прошедший месяц. В исследование вошло 5 позитивных событий Тверской области. В их числе рабочая встреча губернатора Игоря Рудени и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова по вопросам реализации на территории Верхневолжья инвестиционных проектов при поддержке госкорпорации. В частности, речь шла о перспективах развития промышленных кластеров и индустриальных парков, строительства выставочных комплексов.

«Мы договорились о проведении бизнес-миссии ВЭБ.РФ на территории области. Ознакомимся с действующими проектами ВЭБа, в том числе в сфере деревообработки, туризма, промышленными предприятиями, которые были профинансированы ВЭБом в предыдущие годы и развиваются в настоящее время. Также рассмотрим новые проекты, которые предлагаем к реализации», – прокомментировал Игорь Руденя итоги рабочей встречи.

В мониторинге также отмечено заключение соглашения о сотрудничестве между Фондом развития промышленности Тверской области и банком «Открытие». Еще одним позитивным событием в тверской экономике стало снижение тарифов на электроэнергию для потребителей на низком уровне напряжения – предприятий малого бизнеса и сельхозпроизводителей – и замораживание услуг по передаче электроэнергии для средних и крупных производств на уровне 2018 года.

«Наша задача – сделать уровень тарифов не выше, чем в соседних регионах, тогда наша экономика будет конкурентна. Работа по снижению тарифов будет идти поэтапно», - отметил Игорь Руденя.

Аналитики фонда включили в январский мониторинг открытие в международном детском центре «Компьютерия» в деревне Ямок Калининского района нового физкультурно-оздоровительного комплекса и открытие на базе областной клинической больницы Центра практической подготовки организаторов здравоохранения.