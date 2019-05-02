БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: В банках Тверской области за год обнаружены 404 поддельные банкноты Банка России

В 2018 году в банковском секторе Тверской области выявлено 404 российских банкноты, которые имеют признаки подделки. Как отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, общее количество поддельных банкнот по сравнению с годом ранее снизилось на треть (204 шт.).

Традиционно лидирующую позицию среди подделок занимает банкнота номиналом 5 000 рублей, в регионе их обнаружено 308 шт.. Порядка 23% от общего объёма поддельных денежных знаков составляют банкноты номиналом 1 000 рублей (92 штуки). Поддельных банкнот номиналом 500 рублей выявлено 4 штуки. «Фальшивых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в Тверской области в банковском секторе нашего региона в прошлом году не выявлялось», - сообщил заместитель управляющего Отделением Тверь Андрей Фролов.

Каждая банкнота содержит несколько десятков защитных признаков, предназначенных для проверки. Часть их них можно проверить самостоятельно. Такие элементы, как водяные знаки, защитная нить и изображения на ней, микроперфорация, можно увидеть на просвет. Ещё одна группа защитных признаков банкнот определяется на ощупь: это текстовые и цифровые элементы банкноты, обладающие повышенной рельефностью, тонкие рельефные штрихи и особые метки для людей с ослабленным зрением.

Помимо поддельных банкнот Банка России в банках региона выявлено 10 фальшивых долларов США, их количество по сравнению с предыдущим периодом осталось неизменным.

С признаками подлинности банкнот Банка России можно ознакомиться на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу