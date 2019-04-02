Инвестиции в индустриальный парк «Боровлёво-3», по предварительной оценке, могут составить 4,7 млрд рублей

По результатам предварительных договоренностей с инвесторами объем вложений в создаваемый в Тверской области индустриальный парк «Боровлёво-3» прогнозируется в объеме свыше 4,7 млрд рублей. Новые предприятия позволят открыть более 600 рабочих мест.

Привлечение и поддержка инвесторов, по мнению Губернатора Игоря Рудени, является одним из ключевых факторов развития региональной экономики.

«Необходимо обеспечить на территории Верхневолжья условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», – считает Игорь Руденя.

Всего в результате реализации инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Боровлёво» в Калининском районе вложено около 9 млрд рублей, создано более 4,6 тысячи рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в консолидированный бюджет Тверской области составляют более 182 млн рублей. В настоящее время работают площадки «Боровлёво-1» и «Боровлёво-2», якорными инвесторами являются компании Ozon.ru, Paulig, «Парето-Принт» и другие.

Предполагается, что «Боровлёво-3» наряду с проектируемым парком «Эммаусс» станут государственными индустриальными парками Тверской области. На их создание планируется получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Участки будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении критериев эффективности проекта. Регион обеспечит строительство дорог и подведение всех коммуникаций.

Всего на территории Верхневолжья сейчас действуют 6 индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе. В числе резидентов – известные компании «Hitachi», «Paulig», «Ozon.ru», «SKF». Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 млрд. руб.

Пресс-служба Правительства Тверской области