4 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

Речь, в частности, шла об организации работы учреждения здравоохранения в поселке Новозавидовский Конаковского района. В октябре 2018 года здание амбулатории Новозавидовской участковой больницы пострадало от пожара. По поручению Губернатора Игоря Рудени приняты меры по обеспечению медицинскими услугами жителей посёлка и близлежащих территорий.

На совещании обсуждались планы по строительству новой больницы в поселке. Деревянное здание амбулатории, которое пострадало от пожара, решено не восстанавливать. Планируется построить современное учреждение для оказания медицинской помощи жителям поселка и расположенных рядом населенных пунктов – всего это около 10 тысяч человек. В этом году предполагается разработать проект, в 2020-2021 годы предусмотрено строительство новой больницы.

Кроме того, на совещании были рассмотрены обращения граждан по вопросам электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, деятельности социальных учреждений, а также вопросы текущей деятельности исполнительных органов власти Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области