Поддержка Дмитрием Медведевым предложения Игоря Рудени по развитию сельских территорий отмечена в рейтинге «Губернаторская повестка»

Предложение губернатора Игоря Рудени о необходимости реновации социальных объектов на селе, поддержанное премьер-министром Дмитрием Медведевым на совещании 29 января, вошло в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

«И. Руденя добился поддержки Д.Медведевым своих предложений по развитию социальных объектов сельских территорий», – отмечают составители рейтинга.

Предложения от Тверской области были поддержаны на совещании о подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которое накануне провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Мы предложили вернуться к теме реновации социальных объектов. Речь идет о социальной инфраструктуре, особенно в населенных пунктах, где есть небольшие школы, детские сады, учреждения здравоохранения. Наше предложение было поддержано. Надеюсь, этот процесс будет актуален не только для нашего региона, но и других субъектов Российской Федерации», – рассказал журналистам об итогах совещания Игорь Руденя.

Напомним, 29 января председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание о подготовке государственной программы комплексного развития сельских территорий. В обсуждении приняли участие руководители федеральных министерств, губернатор Тверской области Игорь Руденя, главы других субъектов.

Игорь Руденя отметил, что с коллегами-губернаторами также обсуждались вопросы приведения в порядок сельских дорог. Среди других актуальных для сельских территорий задач глава тверского региона назвал развитие газификации, качественное водоснабжения, создание комплексных инфраструктурных объектов, объединяющих учреждения образования, медицины, социальной и культурной сфер. Как отметил Игорь Руденя, это позволит уменьшить затраты на содержание организаций без снижения качества и объема предоставляемых населению услуг.

Рейтинг «Губернаторская повестка» публикуется еженедельно фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании фиксируются наиболее значимые решения и заявления глав российских регионов.