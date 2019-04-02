9-10 февраля в Тверской области пройдёт традиционный фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», посвящённый основателю первого Великорусского оркестра народных инструментов, уроженцу Верхневолжья Василию Андрееву. В этом году мероприятия фестиваля запланированы в Твери и Старице.

«Фестиваль служит сохранению уникального культурного наследия России. Важно, что «Андреевские дни» способствуют приобщению молодежи к народному искусству», — считает Губернатор Игорь Руденя.

9 февраля в рамках фестиваля в 15:00 в Областном доме народного творчества в Твери состоится гала-концерт любительских коллективов народно-инструментальной музыки из Бежецкого, Краснохолмского, Максатихинского районов, Твери, Кимр и Конаково.

10 февраля в районном доме культуры им. Я.С. Потапова в Старице выступят любительские народные коллективы Ржевского, Осташковского, Старицкого районов, Твери, Торжка, Удомли.

Фестиваль «Андреевские дни» призван сохранять, поддерживать и развивать традиции русской народно-инструментальной музыки, способствовать повышению уровня исполнительского мастерства творческих коллективов Тверской области.

История мероприятия началась в 1989 году с проведения на малой родине Василия Андреева музыкального праздника «Бежецкая балалайка». В 1996 году он был переименован в областной фестиваль народной инструментальной музыки «Андреевские дни», который стал ежегодным и проводится в разных муниципалитетах.

Традиционно осенью в Тверской области проходит международный фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни». Памяти В.В. Андреева посвящён всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах, который проводится ежегодно в Твери. Также с 2013 года студентам профильных профессиональных образовательных учреждений, ученикам детских школ искусств, музыкальных и хоровых школ, членам клубов культурно-досуговых учреждений присуждаются стипендии имени В.В. Андреева.

Пресс-служба Правительства Тверской области