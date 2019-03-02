Государственные учреждения культуры Тверской области представили программу мероприятий на февраль

В феврале в государственных учреждениях культуры Верхневолжья пройдёт более 20 мероприятий. Задачу более активно продвигать возможности культурных центров области, чтобы жители и гости Верхневолжья могли качественно и с пользой проводить свой досуг, поставил Губернатор Игорь Руденя.

4-8 февраля Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина приглашает на ежегодный городской конкурс чтецов «Живое пушкинское слово». 8 февраля мероприятия, приуроченные к дню памяти поэта, пройдут в Музее А.С. Пушкина в Берново.

6 февраля на сцене академической областной филармонии представят концертную программу «Вместе с клавесином» Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата». 10 февраля слушателей приглашают на программу «О любви – на разных языках» в исполнении трио «Очарование».

9 февраля в Кесовогорском Доме культуры состоится межмуниципальный смотр IX областного конкурса детских хореографических коллективов «Краски радуги». В ДК «Пролетарка» в региональной столице в этот день будет организована концертная программа ансамбля ВДВ России «Голубые береты».

В Тверском областном доме народного творчества и районном доме культуры в Старице 9-10 февраля пройдёт областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни».

12-18 февраля библиотека им. А.М. Горького проводит традиционную Неделю тверской книги.

13 февраля на сцене театра кукол состоится премьера спектакля «Журавлиные перья».

15 февраля областная картинная галерея ждёт гостей на музыкально-театральную программу «Свидание во Дворце». В Вышневолоцком краеведческом музее пройдёт экскурсия по выставке «Мы дети необъявленной войны» к 30-летию вывода войск из Афганистана.

17 февраля для юных зрителей областной филармонии проведут программу «Бременские на БИС». 21 февраля состоится музыкально-патриотический праздник «Я служу России» в областном Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина.

21 февраля в колледже культуры имени Н.А. Львова запланирован VIII открытый региональный фестиваль-конкурс «Джаз под пулями». 23 февраля Кимрский театр драмы и комедии представит премьеру спектакля «Свистухинские соловьи».

28 февраля на базе Музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной в Твери откроется выставка из фондов художественного колледжа им. А.Г. Венецианова

В течение всего месяца в областной картинной галерее в здании Тверского императорского дворца работает выставка «Дом святого Спаса», посвящённая истории восстанавливаемого Спасо-Преображенского собора. В экспозицию вошли сохранённые реликвии храма, а также артефакты, найденные на месте археологических раскопок на Соборной площади. Это предметы церковного богослужения из драгоценных металлов XVI-XIX веков, иконы, портреты тверских архиепископов XVIII-XIX веков, покров на раку с мощами Михаила Тверского 1873 года, а также бытовые, религиозные и светские вещи, фрагменты фресок, архитектурные детали, уникальное рукописное Евангелие 1417 года — самая древняя из сохранившихся рукописей, созданных на тверской земле.

Внешний вид Спасо-Преображенского собора до разрушения запечатлён на представленных на выставке иконах рубежа XVII-XVIII веков, гравюрах и литографиях XVIII-XIX веков. Кроме того, в зале академической живописи Тверской областной картинной галереи можно увидеть картины художника Ивана Орлова «Смерть в Орде Михаила Тверского» и «Напутствования князя Михаила Тверского», созданные в XIX веке. Полотна ранее украшали Спасо-Преображенский собор.

Открытие выставки состоялось 5 декабря, в день празднования 700-летия подвига Михаила Тверского.

Пресс-служба Правительства Тверской области