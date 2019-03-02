36 жителей Тверской области проходят обучение в Школе замещающих семей

В январе в Тверской области начала работу Школа замещающих семей. В настоящее время обучение проходят 36 граждан, которые планируют взять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. В программу включена правовая, педагогическая, психологическая, подготовка к созданию замещающей семьи. Школа организована Центром социальной помощи семье и детям.

Вопросам поддержки семей с детьми в Тверской области уделяется особое внимание.

«Главная задача семейной политики – это обеспечение семейного благополучия, роста рождаемости, создание условий для того, чтобы каждый ребёнок рос здоровым, получал образование, реализовывал свои таланты и способности на территории Тверской области», — считает Губернатор Игорь Руденя.

С начала года в регионе организована работа с семьями и детьми с применением мобильной службы «Семейная консультация». Квалифицированные специалисты-психологи выезжают в муниципалитеты для оказания профессиональной психологической помощи семьям с детьми, в том числе замещающим семьям. В январе на площадке комплексного центра социальной помощи семье и детям Краснохолмского района проведены психологические консультации с тремя семьями.

В числе направлений деятельности отделения сопровождения замещающих семей также клубная работа с семьями. 25 января состоялась традиционная встреча клуба «Психология семьи» на тему: «Приемная семья: как понять, принять и взаимодействовать с приемным ребенком». В ходе встречи родители и опекуны получили рекомендации по выстраиванию конструктивных отношений с приемными детьми. Принять участие и получить квалифицированную психологическую помощь и поддержку могут все желающие семьи региона. Телефон отделения сопровождения замещающих семей: (84822) 690-890.

Справочно: На заседании Правительства Тверской области, которое 30 января провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждено финансирование ключевых мероприятий региональной программы социальной защиты населения на 2019 год.

В частности, на 2,8 млн рублей увеличен объем федеральных средств на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Всего в текущем году на эти цели направят 12,7 млн рублей. Общий объем средств на реализацию мероприятий госпрограммы составит более 10 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области