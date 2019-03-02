Жителей Тверской области приглашают в волонтёрский корпус Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»

В России стартовал прием заявок в волонтёрский корпус III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», который пройдет с 4 по 9 июня 2019 года в Ставрополе и соберет представителей из 22 стран мира. Стать частью этого события могут жители Верхневолжья.

В Тверской области активно развивается добровольческое движение.

«Сегодня благородное стремление помогать людям объединяет жителей Тверской области разных возрастов и профессий. Благодаря волонтерам в регионе реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов, проведены масштабные мероприятия», – отметил Губернатор Игорь Руденя в приветствии участникам регионального форума «Доброволец Верхневолжья-2018».

Подать заявку в волонтёрский корпус фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» может любой гражданин страны в возрасте от 18 до 30 лет.

Волонтерский корпус фестиваля включает два блока: набор волонтеров в проекты – площадки по разным направлениям и службы фестиваля, а также отбор добровольцев, которые примут участие в общей организации фестиваля в соответствии с выбранным функционалом.

Набор волонтёров осуществляется в проекты: II Форум молодых журналистов стран БРИКС и ШОС; «Универвидение стран БРИКС и ШОС»; «Арт-холл»; конкурс артистического мастерства «Королева Весна» и другие.

Кроме того, добровольцы приглашаются в службы фестиваля: пресс-центр; экскурсионное бюро; медицинская и транспортная служба; штаб переводчиков и другие.

Для регистрации нужно перейти по ссылке https://club.ruy.ru/login и заполнить заявку. Прием ведется до 23 февраля 2019 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области