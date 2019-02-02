В Твери открывается выставка «Фототехника XX века»

2 февраля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея открывается выставка «Фототехника XX века». Посетители могут познакомиться с основными этапами истории и развития фотографии, узнают, как со временем менялись фотоаппараты.

Одна из особенностей выставки – ее интерактивность. Здесь можно заглянуть в камеру-обскуру, попробовать заправить пленку в кассету самого популярного советского фотоаппарата, «сделать выстрел» из фоторужья.

Открытие выставки – в 14:00. Ее работа продлится до 30 марта. В феврале и марте также запланированы лекции по истории фотографии и мастер-классы.

В январе 2019 года в Тверской области на базе отеля «Оснабрюк» открылся музей фотографии «Искра» – первый в регионе музей, действующий на территории отеля. Постоянная экспозиция представлена как первыми «гармошками» рубежа 19-20 веков, так и современными моделями зеркальных камер.

Губернатор Игорь Руденя в числе главных задач в отрасли обозначил создание интересных объектов показа, развитие событийного туризма.

«Туризм мы рассматриваем как приоритетное направление экономики региона. В Тверской области много интересных объектов культурного наследия, музеев, памятников. Гости региона должны знать о наших достопримечательностях», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Музей фотографии создан при областной поддержке, субсидия составила 400 тыс. рублей. Претендовать на субсидию могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывающие новые объекты турпоказа и туристической инфраструктуры. В этом году ее размер будет увеличен до 1 млн рублей, уже открыт прием заявок на конкурс.

Пресс-служба Правительства Тверской области