Школьников и студентов Тверской области приглашают на уроки финансовой грамотности

Учащиеся школ и колледжей Тверской области приглашают повысить уровень своей финансовой грамотности. В январе 2019 года в России стартовала весенняя сессия тематических онлайн-уроков. Занятия продлятся до 19 апреля. Участие в уроках даст возможность юным жителям Верхневолжья сформировать систему знаний о механизме работы финансовых институтов, будет способствовать профессиональному самоопределению.

Уроки финансовой грамотности проходят в режиме реального времени. Их ведут лекторы – практики и профессионалы финансового рынка, специалисты Банка России. Темы занятий соответствуют учебно-методическим комплектам по изучению основ финансовой грамотности, разработанных при поддержке Банка России и Министерства финансов РФ.

Для участия в уроках необходимо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru , выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия.

В 2018 году в онлайн-уроках финансовой грамотности приняли участие более 14 тысяч российских школ. В Тверской области 9 294 ученика из 134 школ просмотрели 475 онлайн-уроков. Лидерами по количеству просмотров онлайн-уроков стали школы Твери, Торжка и Конаковского района.

Наиболее популярными темами стали «С деньгами на «Ты», или зачем быть финансово грамотным?», «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», «Личный финансовый план».

В весенней сессии 2019 года слушатели могут выбрать эти, а также новые заявленные темы – «Как защититься от кибермошенников: семь правил безопасности в виртуальной среде», «Что нужно знать про инфляцию?», «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй» и другие направления.

Пресс-служба Правительства Тверской области