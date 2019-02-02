Игорь Руденя поздравил ветеранов Тверской области - участников Сталинградской битвы с 76-й годовщиной разгрома фашистов под Сталинградом

2 февраля 2019 года отмечается 76-я годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В Тверской области в настоящее время проживают девять участников одного из главных сражений Великой Отечественной войны. Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов с этой знаковой датой.

«Этот День воинской славы России олицетворяет мужество, доблесть и стойкость нашего народа. Сокрушительный разгром врага под Сталинградом в 1943 году стал триумфом Красной Армии, открыл путь на Берлин. Мы бережно храним память о подвиге поколения победителей, свято чтим память героев Великой Отечественной войны. Примите слова искренней благодарности за высокий пример подлинного патриотизма и Ваш вклад в дело общей Победы», – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Поздравления направлены жителям Твери – Анатолию Андреевичу Варфаламееву, Михаилу Сергеевичу Вертешеву, Владимиру Алексеевичу Комиссарову, Антонине Степановне Ляшенко, Анне Львовне Поповой, Николаю Семеновичу Прохорову, Марку Ивановичу Серову, Арсению Михайловичу Сухопарову, а также Анатолию Федоровичу Добрынину из Кашина.

В Твери в честь годовщины разгрома фашистов под Сталинградом запланированы торжественные и патриотические мероприятия. В 11:00 у Обелиска Победы на вахту Памяти заступит Пост№1. Ветераны, жители Твери, молодежь примут участие в церемонии возложения цветов к Обелиску.

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена состоится акция «Горящий Сталинград», которая проходит на протяжении последних лет при участии ветеранских и молодёжных общественных организаций, студентов Твери. Акция посвящена истории Сталинградской битвы.

К знаменательной дате приурочены другие мероприятия, которые организованы в школах Твери, учреждениях культуры – лекции, уроки мужества, кинопоказы, литературно-музыкальные программы.

Пресс-служба Правительства Тверской области