В областном Правительстве обсудили организацию пассажирских перевозок в Твери и регионе

1 февраля Губернатор Игорь Руденя провел совещание об организации пассажирских перевозок в Тверской области. В обсуждении приняли участие председатель Совета директоров АО «Центральная пригородная пассажирская компания» Михаил Хромов, члены Правительства региона. На совещании рассмотрен проект системы общественного транспорта региона, разработанный АО «Центральная ППК».

«Мы должны обеспечить стабильную работу в сфере пассажирских перевозок, наладить удобную и безопасную систему для жителей Твери и районов области», – отметил Игорь Руденя.

Одной из тем обсуждения стало развитие автобусных перевозок в областном центре. Основной акцент планируется сделать на внедрении автобусов большой и средней вместимости. Участники обсудили вопросы организации оплаты в общественном транспорте, обновления подвижного состава, льготного проезда отдельных категорий граждан. Также рассмотрены перспективы трамвайного движения в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области