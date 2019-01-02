В Вышневолоцком медицинском колледже отремонтируют учебный корпус и общежитие

В Вышневолоцком медицинском колледже будет проведён ремонт учебного корпуса и общежития. Такое поручение дал Губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам личного приёма граждан 1 февраля. О необходимости проведения работ главе региона рассказала представитель родительского комитета колледжа Мария Яковлева.

В настоящее время в общежитии для обеспечения нормального теплового режима необходима замена оконных блоков и части радиаторов отопления, в учебном корпусе требуется ремонт фасада, водостоков. В обоих зданиях протекает кровля.

Как рассказала Мария Яковлева, на днях в общежитии завершилась установка части новых радиаторов. Смета на другие виды работ в настоящее время проходит проверку.

«Как только будет готова сметная документация, будем решать вопрос с финансированием ремонта», — отметил Игорь Руденя.

Предполагается, что в виде субсидии по линии Министерства здравоохранения Тверской области в этом году на приведение учебного заведения в порядок будет направлено более 970 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области