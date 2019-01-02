В Торопецком районе будет обустроена площадка для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне»

Торопецкому району будет оказана областная поддержка в установке площадки для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом 1 февраля сообщил Губернатор Игорь Руденя во время личного приёма граждан в региональном Правительстве. С вопросом о создании объекта обратилась тренер торопецкой детско-юношеской спортшколы Ирина Маккар.

С 2017 года муниципальным образованиям Верхневолжья предусмотрены субсидии на оборудование плоскостных сооружений.

«Поможем району подготовить пакет документов, необходимых для подачи заявки на обустройство такого комплекса. В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина сейчас реализуется программа, которая предусматривает установку многофункциональных плоскостных спортивных сооружений, в том числе предназначенных для сдачи нормативов ГТО», — отметил Игорь Руденя.

По мнению Ирины Маккар, одно из возможных мест установки площадки — городской стадион. Такое расположение объекта позволит повысить доступность занятий спортом для всех желающих жителей Торопца: как детей, так и взрослых.

Также Ирина Маккар попросила главу региона о содействии в развитии спортивной аэробики в Торопецком районе и Тверской области в целом. В том числе, необходима финансовая поддержка для повышения квалификации тренеров. Поручение подготовить предложения по решению вопроса Игорь Руденя дал региональному Комитету по физической культуре и спорту.

Пресс-служба Правительства Тверской области