В Осташковском городском округе отремонтируют участки дорог «Осташков – Ржев» и «Свапуще – граница с Новгородской областью»

1 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан. Жительница Осташкова Зинаида Михайловна Семёнова обратилась с вопросом о ремонте участков дорог «Осташков – Селижарово – Ржев» от посёлка Сиговка до Селижарово и «Кирилково – Рвеницы – Свапуще» от деревни Свапуще до границы с Новгородской областью.

По обеим дорогам курсируют школьные автобусы, к населённым пунктам ходят автомобили скорой помощи. Направления востребованы у туристов из Тверской, Московской, Новгородской, Смоленской, Ленинградской областей, которые приезжают на Селигер.

«Эти дороги очень важны для населения, социально-экономического развития территории и увеличения туристического потока. На ближайшие 3 года в региональной программе заложены средства на приведение в порядок дороги «Ржев-Осташков» и укладку асфальта на грунтовой дороге от Свапуще», — сказал Игорь Руденя.

Как подчеркнул Губернатор, ремонт необходимо проводить не на отдельных участках, а на всей протяжённости дорог. Начало работ запланировано на 2019 год. В частности, отремонтируют более 28 километров дороги «Осташков – Селижарово – Ржев».

Также Игорь Руденя отметил, что в областную программу дорожных работ включено ещё одно важнейшее направление в Осташковском городском округе — дорога к истоку Волги.

От имени городского совета ветеранов Зинаида Семёнова поблагодарила главу региона за поддержку и внимание к развитию Осташкова. В частности, она отметила эффективность программы по формированию комфортной городской среды. В 2018 году в Осташкове благоустроен Набережный сад, парк, отремонтированы тротуары.

Кроме того, в прошлом году Осташковский городской округ наряду с Торжком вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Муниципалитету предоставлено 55 млн рублей на создание бульвара на улице Евстафьевская. Предполагается, что реализация проекта начнётся в этом году.

Пресс-служба Правительства Тверской области