Жители Тверской области могут ознакомиться с Программой ремонта дорог регионального и межмуниципального значения на 2019 год

Программа работ на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Тверской области в 2019 году опубликована на сайте Правительства региона.

Ознакомиться с программой можно на сайте тверскаяобласть.рф в разделе Программы/ Информация об участии Правительства Тверской области в целевых и иных программах.

Ссылка на страницу, где размещена программа: https://tverreg.ru/programmy/informatsiya-ob-uchastii-pravitelstva-tverskoy-oblasti-v-tselevykh-i-inykh-programmakh/

В 2019 году в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог. В программу дорожных работ включен 21 объект. При наличии дополнительных средств возможен ремонт еще 24 объектов общей протяженностью 140 км. При утверждении программы Правительством Тверской области Губернатор Игорь Руденя отметил, что при отборе объектов приоритет отдавался дорогам, на необходимость ремонта которых обращали внимание жители региона, туристическим направлениям, а также трассам, имеющим значение для развития экономического потенциала Верхневолжья.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени, все социально значимые программы размещаются в открытом доступе на сайте Правительства Тверской области. Это позволяет жителям региона быть в курсе работ, а также контролировать их качество и сроки исполнения.

Пресс-служба Правительства Тверской области