В Тверской области планируют построить кондитерскую фабрику

Предприятие «Мармеладная сказка» планирует строительство в Лихославльском районе кондитерской фабрики с объемом производства более 2000 тонн продукции в год. В реализацию проекта предполагается вложить более 100 млн рублей, в результате будет создано 250 новых рабочих мест.

Реализация инвестиционных проектов в муниципальных образованиях – ключевая задача в развитии территорий Тверской области, считает Губернатор региона Игорь Руденя. Новые предприятия – это трудоустройство населения муниципалитетов, повышение доходной базы местных бюджетов.

На «Мармеладной сказке» планируется возродить легендарный бренд Тверской области - «Ржевская пастила». Специалисты компании уже работают над рецептурой продукта. Десерт русской кухни известен ещё с XIV века.

В настоящее время Министерством экономического развития Тверской области прорабатываются вопросы поддержки нового предприятия. Наиболее актуальные - строительство подъездной дороги, электроснабжение производства.

ООО «Мармеладная сказка» более 13 лет работает на рынке кондитерской продукции. Предприятие - победитель выставок и конкурсов качества: Халяль Экспо, World Food, 100 лучших товаров, Здоровое питание и других. Компания заявляет о себе как о туристическом объекте. В настоящее время здесь заканчивается строительство музея, планируется закладка парка. Новое производство станет дополнительным импульсом к развитию территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области