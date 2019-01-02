МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Подведены итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель года-2019».



Завершен муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2019». В Конаковском районе он проводится с 2008 года, его организаторами являются администрация Конаковского района, райком профсоюза работников образования и науки и управление образования районной администрации. В этом году конкурс собрал 7 талантливых, преданных детям, любящих свою профессию педагогов, и 25 января в ДК «Современник» состоялся его финал, где и был определен самый лучший воспитатель. Им стала Нина Алексеевна Логинова из детского сада № 10 г. Конаково! Но и остальные финалисты не остались без титулов и наград.

«Воспитатель года-2019»



Финальная церемония ежегодного конкурса «Воспитатель года-2019» состоялась 25 января в районном Дворце культуры «Современник». В этом году в конкурсе профессионального мастерства принимали участие 7 талантливых, преданных детям, любящих свою профессию педагогов. Среди них:

- Беднякова Ирина Александровна, музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад №12 г. Конаково

- Виноградова Наталья Валерьевна, воспитатель, МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г. Конаково;

- Дудинова Елена Валерьевна, музыкальный руководитель, МБДОУ «Детский сад № 2» г.Конаково;

- Лебедева Жанна Вячеславовна, музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад № 7 г.Конаково;

- Логинова Нина Алексеевна, воспитатель, МБДОУ детский сад №10 г. Конаково;

- Французова Ольга Александровна, воспитатель, МБДОУ детский сад № 2 п. Новозавидовский;

- Чекменёва Ольга Викторовна, музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад д. Вахонино.

Напомним, что муниципальный этап Всероссийского конкурса стартовал 28 сентября 2018 года. За это время все педагоги проявили упорство и высокий профессионализм и успешно справились со всеми этапами конкурса: ярко представили себя на его открытии, в эссе смогли заявить о своих педагогических позициях, в мероприятии с детьми продемонстрировать богатый профессиональный опыт с учетом современных требований к дошкольному образованию в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в презентации опыта и развивающей среды постарались убедить жюри, что именно их деятельность отличается инновационностью и креативностью, отвечает запросам ребенка дошкольного возраста, эффективно способствует его дальнейшему успешному развитию.

А 25 января на сцене районного Дворца культуры «Современник» конкурсантки представили творческие номера, которые подготовили вместе со своими воспитанниками, на тему «В гостях у детства». По результатам этого конкурса все участницы получили максимальный балл.

По итогам конкурса победителем в номинации «Творчество, талант, перспектива» стала Ольга Викторовна Чекменёва, музыкальный руководитель детского сада д. Вахонино.

Номинация «Сердце отдаю детям» присуждена Ирине Александровне Бедняковой, музыкальному руководителю детского сада №12 г. Конаково.

Дипломом «За высокое профессиональное мастерство» награждена Виноградова Наталья Валерьевна, воспитатель детского сада №11 «Центр развития ребёнка» г.Конаково

Абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года - 2019» названа Нина Алексеевна Логинова, воспитатель детского сада №10 г. Конаково.

Нина Логинова имеет высшее образование, в 2016 году прошла переподготовку в ФГБОУ ВО МГУТУ им. Разумовского по специальности «Педагогика и психология дошкольного образования». В профессии она уже 12 лет. Приоритетным направлением ее деятельности является реализация модели «Семья - ребенок - детский сад». Нина Алексеевна убеждена, что тесное взаимодействие с родителями воспитанников и их участие в образовательном процессе детей - ключ к здоровому воспитанию.

Всех участниц, призеров и победителей поздравили глава Конаковского района Олег Лобановский, председатель Конаковского РК профсоюза В.А.Колпаков. Все участницы получили денежные премии, победители в номинациях ценные призы - телевизоры.

Подведены итоги акции «Дари Добро»

Ежегодно, уже более 10 лет, молодежный центр «Иволга» проводит благотворительную акцию «Дари добро». В преддверии самого волшебного праздника - Нового года жители Конаковского района оказывают помощь в проведении акции, приобретая готовые сладкие подарки, конфеты, канцелярские принадлежности для школы, книги, игры или игрушки, которые потом дарятся детям.

Благотворительная акция «ДАРИ ДОБРО» является традиционной с 2006 года, Дедушка Мороз и Снегурочка из молодежного центра «Иволга» поздравляют с Новым годом детей из семей, находящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных и многодетных семей, проживающих на территории всего Конаковского района, чтобы сделать их Новый год немного ярче и счастливее.

По итогам акции Благодарственное письмо главы Конаковского района за вклад в развитие благотворительной деятельности на территории Конаковского района вручили:

- коллективу и учащимся муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 города Конаково в лице директора Ирины Николаевны Хицковой;

- коллективу и учащимся муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 города Конаково в лице директора Ирины Васильевны Бубновой;

- коллективу и учащимся муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы деревни Вахонино в лице директора Елены Дмитриевны Веселовской;

- коллективу и учащимся муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы деревни Мокшино в лице директора Татьяны Александровны Авдяковой;

- коллективу ансамбля «Северяночка» под руководством Елены Васильевны Кривошеевой;

- ООО «Парок» в лице директора Кивикко Пиетари Лассенпойка;

- салону красоты ATRIUM в лице Светланы Валерьевны Седовой;

- коллективу туристической компании «Гоу Травел Конаково»;

- ИП «Алексашина» в лице директора Алексашиной Ольги Владимировны;

- ИП Гуров Денис Александрович, пос. Новозавидовский;

- Дильман Наталье Александровне;

- Калошину Виктору;

- Горшковой Елене Львовне;

- Бутырским Дмитрию и Елене;

- Катышевой Светлане Викторовне;

- Дудуевой Елене Анатольевне;

- Ивановой Наталье Николаевне;

- Никифоровой Наталье Владимировне;

- Каталевец Елизавете Дмитриевне;

- Чернякову Илье Алексеевичу;

- Голубицкой Яне Евгеньевне.

Благодарность автономного учреждения молодёжный центр «Иволга» муниципального образования «Конаковский район» за вклад в развитие благотворительной деятельности на территории Конаковского района вручили:

- Щурину Дмитрию Евгеньевичу;

- Платоновой Татьяне Алексеевне;

- Васюковой Ксении Викторовне;

- Агрономовой Анне Владимировне;

- Сабуровой Анне Юрьевне;

- Галихиной Анастасии Артемовне.

11 золотых из 18

Конаковские борцы завоевали 18 наград первенства и чемпионата Тверской области

С 25 по 27 января в Твери состоялось первенство Тверской области по спортивной борьбе среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения и чемпионат у мужчин и женщин старше 18 лет, в котором приняли участие спортсмены ДЮСШ-14 Конаковского района. Наши борцы проявили характер и настоящую волю к победе, завоевав 18 наград, 11 из которых высшей пробы.

Золотыми чемпионами стали: Артём Чирик (д. Мокшино), Егор Федотов (п. Новозавидовский), Никита Новосёлов (с. Городня), Артём Попов (д. Мокшино), Дмитрий Чертков (п. Редкино), Николай Ефремченков (п. Новозавидовский), Эльчин Джафаров (п.Новозавидовский), Мария Богруденко (п. Редкино), Анастасия Бороненкова (с.Городня), Алевтина Петрова (с.Городня), Дарья Овчинникова (с.Городня). Серебряные завоевали: Алексей Рожков (п.Редкино), Егор Васильев (с.Городня), Максим Кувязев (с.Городня), Павел Турецкий (с.Городня), Иван Волков (п. Редкино), Маер Вишняков (п. Новозавидовский).

Бронза у Артёма Суглобова (п. Новозавидовский). Организаторы соревнований отметили яркую финальную схватку в категории 57 кг между мастером спорта Александром Спировым (г. Осташков) и кандидатом в мастера спорта Николаем Ефремченковым (п. Новозавидовский), по баллам 10 - 16 победил Николай. Победители войдут в состав сборной команды Тверской области. В середине февраля они примут участие в первенстве ЦФО по вольной борьбе, которое пройдёт в Брянске.

Ежемесячная выплата на обеспечение

полноценным питанием беременных женщин

В Тверской области в целях улучшения демографической ситуации постановлением правительства Тверской области № 340-пп от 3 декабря 2018 г. утвержден Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин.

Данная мера социальной поддержки позволит обеспечить полноценным питанием будущих матерей, которое необходимо для развития будущего ребенка, а также стимулирует женщин из малообеспеченных семей вставать на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности для квалифицированного наблюдения за протеканием беременности.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют беременные женщины:

- являющиеся гражданами Российской Федерации, место жительства которых на территории Тверской области и на день обращения за ежемесячной денежной выплатой составляет не менее трех лет;

- при сроке беременности не менее 12 недель, состоящие на диспансерном учете по беременности в медицинских организациях Тверской области;

- одиноко проживающие и проживающие в семье, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тверской области на дату обращения за предоставлением ежемесячной денежной выплаты;

- при условии ежемесячного посещения женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет по беременности.

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин устанавливается в размере 2000 рублей.

Основанием для назначения ежемесячной денежной выплаты является представление в государственное казенное учреждение Тверской области – центр социальной поддержки населения по месту жительства или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты с приложением следующих документов:

- справки о постановке на учет по беременности, заверенной врачебной комиссией медицинской организации, поставившей женщину на учет по беременности;

- документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

- документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя заявителя, – в случае подачи заявления через представителя;

- справки, заверенной личной подписью и печатью врача акушера-гинеколога, о посещении беременной женщиной медицинской организации, поставившей женщину на учет по беременности, либо справка о болезни беременной женщины и (или) ее несовершеннолетних детей, в том числе о нахождении женщины в этот период в медицинской организации в стационарных условиях (данная справка представляется ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем представления справки о постановке на учет).

Женщинам, вставшим на учет по беременности до 1 января 2019, ежемесячная денежная выплата производится с 1 января 2019 года.

Ежемесячная денежная выплата не производится за месяц, в котором женщина не посещала медицинскую организацию, поставившую женщину на учет по беременности), за исключением случаев нахождения женщины в период беременности в стационарном лечебном учреждении.

Назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин будут производить государственные казенные учреждения социальной защиты населения «Центр социальной поддержки населения» (г. Конаково, ул. Маяковского, д.7).

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.