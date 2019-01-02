ПОЛВЕКА - НЕ ВОЗРАСТ

Конаковский завод стальных конструкций отметил свой полувековой юбилей. На празднике, который был посвящен этой дате и состоялся в концертном зале предприятия «Дом музыки», было немало гостей и сотрудников самого завода. Почетными грамотами и письменными благодарностями от Минэнерго России, министерства промышленности и торговли региона, Законодательного собрания Тверской области и ОАО «КЗСК» были награждены многие рабочие и служащие, специалисты и руководители предприятия.



Среди почетных гостей с прекрасными словами и пожеланиями всего самого хорошего выступил глава Конаковского района Олег Лобановский. Он сказал:

- Ваше предприятие прошло несколько эпох: социалистическую, девяностые годы и нынешние новые экономические отношения. Время испытало его на прочность, и сегодня вы работаете стабильно и эффективно. Вспоминается недавнее время, когда после присоединения Крыма к России крымчанам понадобилась помощь. И именно вы ее оказали самым весомым образом, изготовив огромное количество металлоконструкций для крымского энергомоста. Этим вы показали, что конаковцы солидарны с жителями Крыма. Очень радостно осознавать, что вы финансово стабильны и технически развиты. Хочется сказать немного о другом, а именно - о вашем вкладе и в социальную жизнь Конаковского района и города Конаково. Сейчас мы находимся в прекрасном зале, управляемом современной техникой. Здесь проходят мероприятия всероссийского уровня, различные концерты и праздники, выступают мальчики конаковской хоровой школы. Это говорит об отношении руководителя Александра Павловича Шинкаренко к своему предприятию, к людям и к тому месту, где мы живем. Большое спасибо вам за этот вклад! Побольше бы таких точек роста в Конаковском районе!



В прошлую пятницу на заводе стальных конструкций царила праздничная атмосфера. Уже с утра на предприятие приехали почетные гости. Для них руководством завода была проведена экскурсия по основным цехам. Завод готовился к этому дню: шло благоустройство, подготовлена выставка старого оборудования и транспорта, восстановлена настенная живопись советских времен и многое другое. Все это в совокупности с современными линиями по металлообработке, с ухоженной территорией предприятия вызывало определенный эффект, который можно было назвать одной фразой – ощущение праздника и полноты жизни. В своих предъюбилейных материалах, посвященных Конаковскому заводу стальных конструкций, мы немало писали о дне вчерашнем и дне сегодняшнем, о производстве и социальной сфере. Думаем, повторяться нужды нет. Сегодня напишем о том, как прошел сам праздник. Торжественная часть состоялась в «Доме музыки» предприятия.



- Вы знаете, чем отличается наше предприятие от всех остальных? В любое время дня у наших людей всегда приветливые, радостные лица на любом рабочем месте. Ни разу я не видел хмурого лица на нашем предприятии. И наши гости сегодня также улыбаются. Спасибо вам за это!

С этих слов начал свою юбилейную речь генеральный директор ОАО «Конаковский завод стальных конструкций» Александр Павлович Шинкаренко. С именем этого человека связан сегодняшний успех предприятия. Встав у руля в первом году 21-го века, он смог вырулить из бездны безвременья и проложить курс на модернизацию завода. К сожалению, у многих некогда прославленных предприятий не нашлось своего такого Шинкаренко. Да не может быть второго. Он такой в районе - единственный.

Начиная с 20 января 1969 года, когда министр энергетики и электрификации СССР Петр Степанович Непорожний подписал приказ о вводе в строй завода, пройден славный и непростой путь. И знаменательную дату завод встречает на пике своего развития. В новом тысячелетии здесь строят новую историю и меняют облик завода. За полвека изготовлено более полутора миллионов тонн металлоконструкций. Вдумайтесь в эту цифру! Опоры ЛЭП и несущие элементы конструкций, сделанные в Конакове, можно встретить в любом регионе нашей страны.

Александр Павлович вспомнил о своих предшественниках. Первым директором был Николай Андреевич Бардин. Он начинал строить завод. Вторым – Борис Борисович Червонный. При нем было успешно завершено строительство первой и второй очередей завода. Затем завод принял Евгений Сергеевич Комаров. В его бытность был достигнут абсолютный годовой рекорд выпуска – 65000 тонн металлоконструкций! Предшественника нынешнего руководителя, Анатолия Павловича Степанца, помнят многие. Он принял завод в перестройку и в «лихие 90-е» не позволил ему развалиться на мелкие шарашки. К сожалению, всех их уже нет среди нас…

Сейчас у завода, как и у отрасли в целом, непростые времена, проверяющие всех на прочность. И чтобы развиваться дальше, нужно принимать правильные решения. Многое сделано, но многое и предстоит сделать. Благодаря совместным усилиям всего коллектива предприятие и дальше будет совершенствоваться и развиваться.



- В день пятидесятилетия нашего предприятия поздравляю ветеранов и нашу замечательную молодежь и хочу пожелать всем доброго здоровья, благополучия, уверенности в себе и в завтрашнем дне, новых свершений и побед! – закончил свою речь А.П.Шинкаренко.

Приветственный адрес от министра энергетики России Александра Новака зачитал ведущий, актер Тверского драматического театра Тарас Кузьмин:

- Дорогие друзья! От имени министерства и от себя лично поздравляю коллектив Конаковского завода стальных конструкций с юбилеем предприятия. Завод обладает мощным потенциалом, наработанным за пять десятилетий, внедряет современные технологии и стандарты качества, является одним из лидеров на рынке производства строительных конструкций и опор линий электропередач. Вклад предприятия в современную энергетику огромен, особенно в важнейшие стройки последних лет, такие, как строительство энергомоста в Крым. Уверен, что профессиональное мастерство коллектива, внедряя передовые технологии, позволит коллективу войти в лидеры инновационных разработок, что скажется на электроэнергетической отрасли в целом. Желаю КЗСК долгой истории и добрых традиций, коллективу завода - здоровья и успехов в реализации амбициозных планов.

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием КЗСК благодарность министра обьявлена Д.С.Султанову, резчику металла цеха стройконструкций и покрытий, и Н.А.Лебедевой, кассиру бухгалтерии. Почетной грамотой министра награждены Г.Н.Филиппов, главный механик завода, и Г.П.Горбачев, электромонтер участка электроники.

Затем на экране концертного зала был показан фильм о заводе. Особой ценностью этого фильма, его изюминкой стали воспоминания о начале своего трудового пути на предприятии его старожилов. Это начальник конструкторского отдела Г.И.Рудых (45 лет она отдала предприятию!), начальник производственно-сбытового отдела М.Е.Волкова, заместитель директора по производству В.Г.Маймур и многие другие. Дали в фильме слово и молодым, которые еще не могут похвастаться десятилетиями работы, но они – кадровый костяк предприятия. Это начальники цехов С.В.Соловьев и С.В.Савельев, заместитель директора по маркетингу С.А.Макаров, начальник отдела электроники Е.А.Половников и многие другие...

Награды от министерства промышленности и связи Тверской области вручал исполняющий обязанности министра Сергей Расторгуев. Он зачитал поздравление от губернатора Тверской области Игоря Рудени:

- Уважаемый Александр Павлович, уважаемые сотрудники предприятия! От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 50-летием со дня основания Конаковского завода стальных конструкций. Ваше предприятие вносит значительный вклад в развитие отечественного энергетического комплекса, продукция завода востребована объектами электроэнергетики на всей территории нашей страны. Безупречная репутация, достойный кадровый потенциал, современная материально-техническая база, высокая планка качества работы - все это слагаемые вашего успеха. Вы бережно храните традиции предприятия и активно внедряете новые технологии, стремитесь идти в ногу со временем. Выражаю благодарность коллективу и ветеранам предприятия за добросовестный труд и достойный вклад в социально-экономический потенциал Тверской области и всей России. Пусть профессионализм, целеустремленность и самоотдача помогают вам и впредь достигать высоких результатов, справляться с ответственными задачами. Желаю вам реализации намеченных планов и новых успехов в работе на благо Отечества.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Тверской области Почетными грамотами министерства промышленности и торговли Тверской области награждены Р.И.Ершов, сварщик цеха стройконструкций и покрытий, и М.В.Корниенко-Утолина, контролер ОТК. Благодарность министерства объявлена В.В.Ларину, наладчику цеха опор, и Д.С.Мараеву, токарю ремонтно-инструментального цеха.

От Законодательного собрания Тверской области к заводчанам приехал старейший его депутат и депутат Государственной думы трех созывов, Почетный гражданин Тверской области и г. Твери, заслуженный строитель РСФСР Александр Тягунов.

- Дорогие друзья и коллеги, - сказал он, - могу смело себя так называть, поскольку после института работал в «Стальмонтаже» и представляю, какой это труд - делать опоры ЛЭП. Я горжусь тем, что на тверской земле есть такое предприятие и что на нем работают такие замечательные люди. Правильно сказал директор - ваши улыбки дорогого стоят. Сегодня строительный комплекс испытывает определенные трудности, ведь развитие – это сбыт, это прежде всего спрос. Но жизнь переменчива, и я думаю, что мы востребованны будем всегда. Без таких предприятий, как ваше, развитие страны невозможно. И, выполняя поручение всех сорока депутатов Законодательного собрания Тверской области, я поздравляю вас с юбилеем, желаю всего самого хорошего и дальнейшей активной и результативной работы. И хочу вручить наши награды.

За добросовестный труд, высокие результаты трудовой деятельности благодарности Законодательного собрания Тверской области обьявлены Р.А.Корюшкину, электросварщику цеха опор, Н.А.Ноготковой, технику ОТК, Ю.Ю.Николаеву, водителю транспортного цеха, и Е.В.Пименову, навесчику изделий цеха горячего цинкования.



Настал черед и муниципальной власти. На сцену вышел глава Конаковского района Олег Лобановский. Он от души поздравил заводчан и руководителя предприятия, особо отметив, что сегодня поистине замечательный день для замечательных людей и что Конаковский завод стальных конструкций – это гордость Конаковского района, его флагман и активный социальный партнер власти всех уровней. От лица администрации и Собрания депутатов Конаковского района Олег Владимирович вручил Александру Павловичу приветственный адрес, красивый букет цветов и подарок – огромную, почти в человеческий рост, вазу!

От городского муниципалитета юбиляров пришли поздравить председатель Совета депутатов г. Конаково Дмитрий Козырев и заместитель главы администрации города Лариса Владимирова. От имени Совета депутатов и администрации они пожелали крепкого здоровья всем сотрудникам предприятия, отметили большой вклад в настоящие и будущее города со стороны А.П.Шинкаренко и подарили коллаж, в котором, как в мозаике, отразились самые значимые элементы жизни города Конаково, и в том числе – Конаковский завод стальных конструкций. Ведь завод – это будущее семей сотрудников, которые на нем работают. А это обеспечивает стабильность нашей жизни.

Пришли поздравить предприятие и коллеги: директор Конаковской ГРЭС Илья Новожилов и главный инженер станции Евгений Сычев. В приветственном слове они отметили, что хотя электростанция и немного постарше завода, но все это время два предприятия шли нога в ногу, обеспечивая энергонезависимость страны. Их подарок был в высшей степени символичным – это лопатка паровой турбины, подписанная от имени коллектива КГРЭС.

И еще один коллега в этот день приехал из Тульской области. Его выход на сцену сопровождали бурные аплодисменты: его здесь хорошо знают. Это представитель совета ветеранов энергетики страны и заслуженный энергетик России Сергей Янголенко:

- Я впервые побывал на заводе еще в 1985 году, – сказал Сергей Гаврилович, – а при нынешнем директоре в последние годы бываю тут по 20 раз в году, и с каждым разом я вижу, как меняется завод, как он становится все красивее и молодеет. Хочу сказать спасибо за то, что вы своим трудом создали современное предприятие. И от имени совета ветеранов вручаю вашему руководителю Александру Павловичу Шинкаренко юбилейную медаль с удостоверением, выпущенные к столетию министра энергетики и электрификации СССР П.С.Непорожнего, который и пустил в строй ваше предприятие!



Церемония награждения близилась к завершению. На сцену вышел А.П.Шинкаренко, чтобы наградить Почетными грамотами ОАО «КЗСК» 10 лучших работников. А потом объявил, что с 1 января в честь юбилея он повышает всем сотрудникам предприятия заработную плату. Это радостное известие вызвало бурные аплодисменты!

Но это были еще не все подарки от руководителя. В качестве очень заметной «вишенки на торте» на сцену вышел известный музыкант и артист Валерий Сюткин со своим ансамблем «Сюткин Рок&Ролл Бэнд». Что и говорить - подарок достойный, шикарный, и люди принимали московских звезд «на ура». Валерий спел много старых песен, причем не только из репертуара 90-х годов, но даже советского времени. Зал подпевал!

На этой позитивной ноте и закончился праздник. А мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Конаковскому заводу стальных конструкций и его руководителю Александру Павловичу Шинкаренко дальнейшей успешной работы и долгих-долгих лет жизни!

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.