Осторожно! МОШЕННИКИ!

Уважаемые жители Конаковского района. В последнее время в Конакове и Конаковском районе участились случаи мошенничества. Молодые люди в форме пожарных, работников газовой службы, представляясь сотрудниками правоохранительных или надзорных органов, работниками водоканала и Атом-ЭнергоСбыта, предлагают купить огнетушители, пожарные сигнализации, установить новые счетчики или фильтры для очистки воды и воздуха, очистить вентиляцию и т.д.

Будьте бдительны! Запомните, что сотрудники пожарного надзора и правоохранительных органов не оказывают платных услуг населению. Проверки со стороны управляющей компании проходят только с уведомлением жителей о предстоящей проверке. Замена счетчиков проводится с обязательным уведомлением граждан об окончании срока эксплуатации предыдущих. Как правило, сотрудники организаций ЖКХ не предлагают покупку и установку счетчиков и фильтров ежесекундно.

В случае попытки незаконного проникновения в ваше жилище незамедлительно сообщайте в полицию 02 с городких телефонов и 102 с сотовых телефонов.