Игорь Руденя: средства нацпроектов должны конвертироваться в качественные программные мероприятия на территории тверского региона

31 января Губернатор Игорь Руденя провел совещание с главами муниципальных образований, посвященное реализации национальных проектов в Тверской области.

«Сегодня наша задача в конвертации средств нацпроектов качественные программные мероприятия на территории тверского региона. Это является индивидуальной задачей каждого руководителя отрасли и каждого муниципального образования. У нас все муниципалитеты должны участвовать в реализации национальных проектов», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: жители должны знать, в каком объеме и в какие сроки будут реализованы мероприятия на территории конкретного муниципалитета.

На совещании главам была представлена информация о показателях и мероприятиях региональных проектов по направлениям «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Жильё и городская среда».

Результатом реализации национального проекта «Демография» станет строительство новых детских садов. Предполагается ввести не менее 10 учреждений, порядка 1700 дошкольных мест. Также запланировано обучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет – ежегодно не менее 380 молодых мам.

Одна их ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение» – развитие первичной медицинской помощи. Запланирована работа по реновации фельдшерско-акушерских пунктов, расширению выездов мобильных комплексов, усилению профилактического звена.

В рамках нацпроекта «Образование» предполагается реализовать федеральный проект «Социальная активность». В Тверской области запланированы мероприятия по развитию добровольчества, поддержке талантливой молодежи, общественных инициатив. Одним из основных станет создание ресурсного центра поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Тверская область вошла в число 10 регионов-победителей конкурса на создание таких центров. Объем финансирования при федеральном участии составит свыше 11,3 млн рублей.

Приоритетные направления нацпроекта «Жилье и городская среда» - «Жилье» и «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году планируется обеспечить ввод около 650 тыс. кв. м жилья, к 2024 году увеличить эту цифру до 886 тыс. кв. м. В 74 муниципальных образованиях в текущем году предполагается благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. На эти цели из федерального бюджета предполагается направить 411 млн рублей, из регионального – 12,7 млн рублей.

На реализацию проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология» в Тверской области предусмотрено около 5 млрд рублей. Планируется повысить обеспеченность населения районов качественной питьевой водой, сократить сбросы в Волгу, провести модернизацию очистных сооружений в муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области