В Тверской области финансирование госпрограммы по социальной поддержке и защите населения в 2019 году составит более 10 млрд рублей

В Тверской области в 2019 году увеличено финансирование государственной программы «Социальная поддержка

и защита населения Тверской области» на 2017-2022 годы. Общий объем средств на реализацию мероприятий госпрограммы составит более 10 млрд рублей. Вопрос вошел в повестку заседания областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Мы получили дополнительные средства со стороны федерального центра. Направляем их на поддержку детей с инвалидностью, детей-сирот, компенсации гражданам в сфере ЖКХ и по другим направлениям», – прокомментировал Игорь Руденя итоги обсуждения вопроса представителям СМИ.

На 45 млн рублей – до 62 млн рублей – увеличено федеральное финансирование на обеспечение жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, где воспитываются дети с инвалидностью.

На 2,8 млн рублей увеличен объем федеральных средств на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. В 2019 году на эти цели направят 12,7 млн рублей.

Еще одно усиленное направление – выплата пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию. От Федерации дополнительно выделено 22,4 млн рублей, финансирование увеличено до 481,3 млн рублей.

Кроме того, Тверской области из федеральной казны предоставлено 758,8 млн рублей на ежемесячную выплату в 2019 году семьям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. На выплаты в связи с рождением первого ребенка – 511,4 млн рублей. На предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 20,2 млн рублей.

В 2019-м в госпрограмму включены новые мероприятия. В том числе это приобретение транспорта для доставки пожилых людей, проживающих в сельской местности, в поликлиники и больницы Тверской области. За счет федерального бюджета (30,4 млн рублей) планируется купить 16 автомобилей для учреждений социальной защиты.

В 2019 году в регионе введена новая мера поддержки – ежемесячная выплата в размере 2000 рублей на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей. На эти цели из региональной казны выделяется 17,5 млн рублей. Предполагается, что помощь получат около 1200 будущих мам.

Еще одно нововведение – компенсация расходов на приобретение комплектующих к системе кохлеарной имплантации детям с инвалидностью. Этой мерой поддержки воспользуются 66 человек, размер компенсации для каждого составит 30000 рублей. Общий объем финансирования этого мероприятия составит почти 2 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области