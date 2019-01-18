В 2019 году на улучшение условий для занятий физкультурой в сельских школах Тверской области будет направлено 9,1 млн рублей

В Тверской области в 2019 году запланирован ремонт трех спортивных залов в сельских школах, установка нового оборудования на четырех уличных спортплощадках, создание двух школьных спортивных клубов. Мероприятия по обеспечению условий для занятий физкультурой сельских школьников утверждены на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Развитию массового спорта в Тверской области уделяется особое внимание. По мнению Губернатора Игоря Рудени, спорт должен быть доступен детям и молодёжи независимо от места проживания и доходов семьи.

В 2019 году на реализацию программы по улучшению условий для занятий физкультурой в сельских школах будет направлено 9,1 млн рублей, в том числе 7,6 млн рублей из федерального бюджета, более 1,4 млн рублей – из областного.

В 2018 году условия для занятий спортом улучшены в девяти школах региона, находящихся в сельской местности. В шести образовательных учреждениях открытые спортивные площадки оснащены новым оборудованием. Также проведён ремонт двух спортзалов, одна аудитория перепрофилирована для занятий спортом, два школьных спортивных клуба получили субсидии на развитие.

Программа по развитию спорта в сельских школах реализуется на территории Верхневолжья с 2014 года. За пять лет в программе приняли участие 112 учреждений. Отремонтирован 71 спортивный зал, перепрофилировано 10 аудиторий под спортзалы, создан 31 школьный спортклуб, оснащено спортивным инвентарём и оборудованием 26 открытых спортивных площадок, 25 школ. Всего на реализацию программы с 2014 по 2018 годы было направлено более 124 млн рублей: 87,9 млн рублей федеральных средств, 36,2 млн рублей – областных.

Справочно: В настоящее время в школах, расположенных в сельской местности, начальное общее образование получают 8463 ребенка, основное общее образование – 9564 человека; среднее общее образование – 1348 ребят.

Пресс-служба Правительства Тверской области