БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОЖЕЖИ - НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ УСПЕХА

Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и Тверской государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве, основная цель которого – повышение финансовой грамотности обучающихся. В торжественной обстановке документ подписали управляющий территориальным отделением Банка России Николай Комаров и и.о. ректора ТвГУ Людмила Скаковская.

Соглашение стало продолжением взаимовыгодного сотрудничества, налаженной, совместной системной работы. Сотрудники тверского отделения Центробанка регулярно делятся финансовыми знаниями со студентами. Как итог просветительской работы – финансово грамотные студенты переходят от теории к делу, становясь волонтёрами финансового контроля. Именно они содействую Отделению в выявлении недобросовестных практик на финансовом рынке. А лучшие выпускники ТвГУ пополняют профессиональные ряды Отделения Тверь.

Людмила Скаковская положительно отозвалась о совместной работе, отметив, что соглашение открывает новые горизонты и прежде всего для гимназистов Академической гимназии им. П.П. Максимовича.

В свою очередь Николай Комаров подчеркнул, что многие вопросы финансовой грамотности лучше начинать осваивать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы. Реализация утверждённой Правительством РФ Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, будет проходить гораздо эффективнее с привлечением ресурсов преподавателей и учёных.

В этот же день прошло заседанием круглого стола на тему: «Использование потенциала молодых преподавателей и ученых при реализации общеобразовательных программ в пространстве современного вуза России». В обсуждении наиболее актуальных проблем в данной сфере приняли участие сотрудники тверского отделения Центробанка, преподаватели и студенты ТвГУ.