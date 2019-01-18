Игорь Руденя: реализация нацпроектов на территории Тверской области будет идти под контролем партии «Единая Россия»

31 января Губернатор Игорь Руденя принял участие во втором этапе конференции Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», на котором состоялись выборы секретаря, политического совета и Президиума регионального политсовета организации. По итогам голосования глава региона вошел в состав Президиума политсовета. Секретарем регионального отделения партии избран председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

«Сергей Анатольевич Голубев хорошо погружен в дела всех муниципалитетов. Секретарь регионального отделения партии должен знать территорию, повестку в каждом муниципальном образовании. Считаю, что эту работу он может выполнять эффективно, на высоком, достойном уровне», - прокомментировал Игорь Руденя избрание секретаря регионального отделения партии.

«В первую очередь я должен поблагодарить за доверие, которое мне было оказано. Мы будем делать так, чтобы работа регионального отделения стала более активной», - сказал Сергей Голубев.

По мнению Сергея Голубева, региональное отделение партии должно больше внимания уделять активизации работы с местными отделениями, общественностью.

Выступая на конференции, Губернатор назвал ключевой задачей нового состава регионального политического совета партии участие в реализации национальных проектов на территории Тверской области. Глава региона, отметил, что все местные отделения «Единой России» уже сейчас должны включиться в работу.

«Мы делаем акцент на включении во все процессы молодёжи и на развитии наставничества. У нас есть много достойных людей, которые доказали свой авторитет делами, работой, пользуются уважением среди населения, являются руководителями предприятий. Сочетание нашей молодёжи с такими опытными наставниками закладывает основу развития кадрового потенциала и партийной работы, и органов власти», - сказал Губернатор Тверской области.

Реализация всех 12 нацпроектов на территории Тверской области, которые сформированы в 49 региональных программ, будет идти под контролем партии «Единая Россия» - акцентировал Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области