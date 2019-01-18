Более 12 тысяч школьников Верхневолжья бесплатно побывают в Тверском императорском дворце в 2019 году

В 2019 году Тверской императорский дворец посетят около 12380 учеников восьмых классов из всех районов Верхневолжья. Реализация проекта «Нас пригласили во дворец» обсуждалась на заседании областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«В тверском регионе все дети должны побывать в главном областном музее. Этот вопрос является для нас приоритетным. Мы должны предоставить всем ребятам возможность посмотреть Императорский дворец», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор также отметил, что необходимо обеспечить экскурсии для тех детей, которые по каким-то причинам не смогли посетить дворец в прошлом году в составе организованных групп.

По информации Министерства образования Тверской области, в 2019 году запланирован 100%-й охват учеников восьмых классов в рамках проекта «Нас пригласили во дворец». На подвоз школьников муниципальным образованиям предусмотрены субсидии в объеме более 3,7 млн рублей. Кроме того, будет обеспечено питание учеников. Всего на реализацию проекта в текущем году с учетом муниципального софинансирования направят свыше 4,2 млн рублей.

Проект «Нас пригласили во дворец» стартовал в Тверской области в 2017 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Основная цель проекта – приобщение школьников к истории и культуре России и тверского края, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Всего с начала реализации проекта его участниками стали свыше 39 тысяч школьников из всех муниципальных образований региона. В 2017 году императорский дворец посетили около 27300 учеников 8-11 классов школ Верхневолжья. Начиная с 2018-го, бесплатные экскурсии проводятся только для восьмиклассников. В прошлом году во дворце побывали более 11900 учеников восьмых классов.

Справочно: Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища, где в настоящее время базируется тверской объединённый музей.

В 2012 году началась реставрация объекта по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей. Тверской императорский дворец был официально открыт после реставрации в ноябре 2017 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области