В Тверской области Кашинский краеведческий музей отмечает 100-летие

2 февраля 2019 года исполняется 100 лет со дня открытия Кашинского краеведческого музея. В честь юбилейной даты 31 января в музее состоится открытие выставки «Древности веков – вековому юбилею», на которой будут представлены археологические находки последних лет – украшения, орудия, предметы быта, которыми пользовались жители средневекового Кашина.

«Тверская область гордится своими музеями. Во многих из них собраны уникальные коллекции. Учреждения активно участвуют в культурной и просветительской деятельности, проводят интересные мероприятия, внедряют новые формы работы. Являются подлинными центрами изучения и сохранения российской культуры, народного творчества и самобытных традиций региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Юбилею Кашинского краеведческого музея будет посвящен торжественный вечер «Юбилей в кругу друзей», который пройдет 1 февраля в районном Доме культуры. Он объединит краеведов, жителей района и области, всех неравнодушных к истории Кашинского края. Гости вечера вспомнят страницы вековой истории музея, подведут итоги творческого конкурса.

На юбилейные мероприятия приглашаются все желающие, вход свободный. Адрес Кашинского краеведческого музея – г. Кашин, Бассейная пл., д. 5. Районного Дома культуры – г. Кашин, пл. Пролетарская,19. Дополнительная информация по телефону 8 (48234) 2-08-76.

Справочно: Изначально Кашинский краеведческий музей назывался историко-археологическим и располагался в здании городской управы Кашина. На момент открытия его фонды насчитывали около пяти тысяч предметов. С 1936 года и по сей день музей располагается в Входоиерусалимской церкви – это памятник архитектуры VIII века. Действующая экспозиция, созданная в 1992 году, знакомит с историей района, его художественными ценностями и историческими реликвиями.

Пресс-служба Правительства Тверской области