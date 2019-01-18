Около 22 млн рублей планируется направить в Тверской области на реализацию программы «Доступная среда» в 2019 году

В Тверской области в 2019 году на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» направят более 21,9 млн рублей. Вопрос вошел в повестку заседания областного Правительства 30 января под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В программу на 2019 год включена адаптация для людей с ограниченными возможностями здоровья 14 объектов здравоохранения, соцзащиты, образования, культуры и спорта в 9 муниципалитетах.

Игорь Руденя отметил: при отборе объектов, где будет создаваться безбарьерная среда, важно учитывать обращения граждан. В частности, Губернатор поручил проработать вопрос о включении в программу Торжокской центральной районной больницы. Глава региона посетил учреждение 24 января в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Из общего объема финансирования программы «Доступная среда» на 2019 год свыше 4,5 млн рублей – средства федерального бюджета, более 17,3 млн рублей выделяется из региональной казны.

В сфере соцзащиты в программу на 2019 год вошли три учреждения: комплексный центр социального обслуживания населения Торжка и Торжокского района и 2 психоневрологических интерната – Нелидовский и Торопецкий. Запланирована адаптация входных групп с установкой пандуса и поручней, санитарно-гигиенических помещений, обустройство противоскользящего покрытия, поручней и перил и другие мероприятия.

В областном клиническом онкологическом диспансере предусмотрена адаптация входной группы, санитарно-гигиенической комнаты, установка пандуса. В Старицком краеведческом музее - установка кнопки вызова помощника, приобретение аудиогидов с зарядным устройством, FM-системы для слабослышащих. В областном спортивно-ледовом комплексе «Кристалл» в Твери с учетом потребностей людей с ограничениями обустроят входные группы, санитарно-гигиенические помещения.

В Вышневолоцком колледже адаптируют входные группы и пути движения в здании, приобретут специализированное оборудование для комплектации обучающих рабочих мест, установят тактильные плитки, звуковые и световые указатели, информационное табло.

Адаптационные мероприятия запланированы в пяти дошкольных образовательных организациях: детском саду №1 Максатихинского района, Солнечном детском саду Вышневолоцкого района, детском саду № 153 Твери, детском саду № 7 комбинированного вида Бологовского района и детском саду № 3 Торопецкого района. В программу также вошли Дом детства и юношества в

Бежецке и Дом детского творчества в Вышнем Волочке. В образовательных учреждениях обустроят входные группы и пути движения в зданиях, туалетные комнаты, закупят специализированное оборудование – развивающее, диагностическое и коррекционное.

Пресс-служба Правительства Тверской области