Предложения Игоря Рудени поддержаны на совещании о программе развития сельских территорий у премьер-министра России Дмитрия Медведева

Предложения от Тверской области были поддержаны на совещании о подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которое накануне провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Об итогах обсуждения программы сообщил Губернатор Игорь Руденя журналистам после заседания областного Правительства 30 января.

«Мы предложили вернуться к теме реновации социальных объектов. Речь идет о социальной инфраструктуре, особенно в населенных пунктах, где есть небольшие школы, детские сады, учреждения здравоохранения. Наше предложение было поддержано. Надеюсь, этот процесс будет актуален не только для нашего региона, но и других субъектов Российской Федерации», – сказал Игорь Руденя.

Как сообщил Губернатор, с коллегами из других регионов также обсуждались вопросы приведения в порядок сельских дорог. Среди других актуальных для сельских территорий задач Игорь Руденя назвал развитие газификации, качественное водоснабжения, создание комплексных инфраструктурных объектов, объединяющих учреждения образования, медицины, социальной и культурной сфер. Как отметил глава региона, это позволит уменьшить затраты на содержание организаций без снижения качества и объема предоставляемых населению услуг.

29 января Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел совещание о подготовке государственной программы комплексного развития сельских территорий. В обсуждении приняли участие руководители федеральных Министерств, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, главы других регионов.

В России утверждена Стратегия устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года. Ключевым инструментом ее реализации должна стать государственная программа по развитию села, которую Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать и утвердить до 1 июня 2019 года. Основная цель документа – повышение качества жизни людей, проживающих в сельской местности.

В настоящее время численность постоянного сельского населения в Тверской области составляет более 313 тысяч человек. На создание комфортных условий для жителей села были направлены мероприятия программы «Устойчивое развитие сельских территорий». За период2014-2018 годов в рамках программы приобретено 12,8 тыс. кв. м жилья для сельских граждан, введено 56,59 км газораспределительных сетей, объектов водоснабжения протяженностью 5,38 км. Общий объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию этих мероприятий составил 309,2 млн рублей.

Одно из ключевых направлений в развитии села – создание новых рабочих мест, поддержка бизнеса. По итогам 2018 года господдержка была оказана 256 предприятиям агропромышленного комплекса и фермерским хозяйствам, 53 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. По сравнению с 2017 годом, в 2018-м объём грантовой поддержки начинающих фермеров в Тверской области и семейных ферм вырос на 13 млн рублей и составил 78 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области