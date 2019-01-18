Игорь Руденя: работа по созданию «Кванториумов» в Тверской области будет продолжена

30 января Губернатор Игорь Руденя посетил тверской «Кванториум» – технопарк для дополнительного образования детей и молодежи в сфере инженерных наук. Глава региона познакомился с работой площадок, а также пообщался с ребятами, обучающимися в технопарке.

В Тверской области «Кванториум» открылся в 2018 году. Создание в регионах таких высокотехнологичных площадок – поручение Президента России Владимира Путина.

«Технопарк - это та площадка, где рождаются авторы и инициаторы будущих прорывных решений в сферах программирования, цифровой экономики и других отраслей. Работа по созданию «Кванториумов» в Тверской области будет продолжена, чтобы обучаться техническим наукам могли как можно больше детей», – отметил Игорь Руденя.

В «Кванториуме» занимаются ребята в возрасте от 11 до 18 лет. Сейчас здесь уже обучаются около 1000 воспитанников, работают 34 сотрудника. Все педагоги прошли обучение на базе инновационного центра «Сколково».

По поручению Игоря Рудени для технопарка был приобретен автомобиль, который стал мобильной лабораторией «Кванториума». Это позволит обучать технологиям будущего ребят из муниципальных образований Тверской области. Автомобиль оснащён всем необходимым для проведения занятий по робототехнике, программированию, промышленному дизайну и другим направлениям.

Игорь Руденя посетил площадки, действующие в центре. В настоящее время здесь работают промробоквантум, квантум виртуальной и дополненной реальности, аэроквантум, IT-квантум, секция промышленного дизайна. Также создан хайтек-цех – мастерская, оснащенная высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтерами, станками с программным управлением, лазерным, паяльным и другим. Кроме того, в «Кванториуме» проводятся занятия по шахматам, английскому языку.

На создание «Кванториума» было направлено 85,5 млн рублей, из которых 69,8 млн рублей – средства федерального бюджета, 15,7 млн рублей – регионального. Поддержку в создании технопарка оказал ряд компаний, работающих в регионе, в том числе ОАО «Тверской вагоностроительный завод»,технологический центр ООО «Аксенчер», ООО «ОМНИТЕК-сети», ООО «Наука и связь».

Игорь Руденя поблагодарил партнеров «Кванториума» за вклад в развитие технопарка и вручил им благодарственные письма.

«Кванториум» выступает организатором мероприятий, направленных на вовлечение детей в науку и творчество. 1 сентября 2018 года технопарк провел в Твери фестиваль науки, в ноябре в рамках регионального этапа конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - серию мастер-классов со студентами средних профессиональных организаций Тверской области. 1 декабря «Кванториум» стал региональной площадкой соревнований для программистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области