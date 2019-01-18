Муниципалитеты Тверской области смогут приобрести спецтехнику для благоустройства по Программе поддержки местных инициатив

На реализацию Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Верхневолжья в 2019 году из регионального бюджета будет направлено 133 млн рублей. Финансирование проекта обсудили 30 января на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В этом году Министерством финансов региона предложено новое направление ППМИ — приобретение оборудования и спецтехники для благоустройства или уборки территории.

«Каждое решение о поддержке муниципалитетов из областного бюджета по данному направлению должно быть согласовано с Министерствами транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, региональным управлением МЧС. Важно определить конкретные задачи, которые будут выполнять при помощи этой техники, ответственных за её содержание, обеспечить наличие расходных материалов», — отметил Игорь Руденя.

С 2019 года предусмотрен ряд других нововведений в ППМИ: максимальное число заявок от одного муниципалитета увеличено с 2 до 4, объём субсидий для городских округов на один проект увеличен с 400 до 600 тыс. рублей. Кроме того, установлен более ранний срок подачи заявок и конкурсного отбора. Это позволит муниципалитетам раньше приступить к началу работ в рамках Программы.

В 2018 году региональная поддержка муниципалитетов на ППМИ составила 131,9 млн рублей, было реализовано 266 проектов. По количеству поддержанных инициатив лидируют Тверь, Торжокский, Вышневолоцкий, Старицкий, Лихославльский районы.

Всего на территории Верхневолжья с 2013 по 2018 годы реализовано более 1000 проектов. Объём областной поддержки за этот период составил свыше 572 млн рублей, из местных бюджетов направлено более 258 млн рублей, сумма внебюджетных средств составила свыше 153 млн рублей.

Ключевым финансовым результатом ППМИ, отражающим эффективность программы, стало увеличение привлеченных средств местных жителей до 37 млн рублей в 2018 году – почти в 9 раз больше, чем пять лет назад. В 2018-м софинансирование от населения достигло 15,1% при минимальной доле для городских и сельских поселений 5%, городских округов 10%.

В рамках подготовки к реализации ППМИ на 2019 год в октябре прошлого года в Твери прошла «Школа ППМИ» с участием кураторов от муниципалитетов, глав поселений. Специалисты Министерства финансов региона рассказали о нормативной базе программы, требованиях к проектам и конкурсной документации, условиях софинансирования, подготовке и проведении собраний населения и других актуальных вопросах.

Для участия в ППМИ жителям необходимо определить приоритетные мероприятия по развитию общественной инфраструктуры, подготовить заявки и направить их в региональный Минфин, который проводит конкурсный отбор. Оцениваются социальный эффект проекта, вклад местных жителей, привлечение спонсоров и другие параметры. Субсидию из областного бюджета получат заявки, набравшие наибольшее количество баллов.

Опыт Тверской области за годы реализации ППМИ получил высокую оценку на российском и международном уровнях. В частности, отмечен Советом Федерации РФ и Общественной палатой РФ как пример эффективной работы в сфере развития местного самоуправления.

Пресс-служба Правительства Тверской области